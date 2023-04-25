Antalya'da evine dönerken kaza yapan polis memuru hayatını kaybetti Serik ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü 35 yaşındaki polis memuru Burak Zemin Yeter hayatını kaybetti.

DHA

Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Orta Mahalle Başöğretmen Caddesi'nde mesai bitiminin ardından evine gitmek için yola çıkan polis memuru Burak Zemin Yeter yönetimindeki 07 AYL 015 plakalı motosikletle Ö.T.'nin kullandığı 20 GF 395 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada polis memuru Burak Zemin Yeter yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hastaneye kaldırıldı

Burak Zemin Yeter, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile Kepez Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Burada müdahale edilen Yeter, kurtarılamadı. Burak Zemin Yeter'in cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Sürücü gözaltına alındı

Kaza sonrası gözaltına alınan Ö.T.'nin işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

Serik İlçe Emniyet Müdürlüğü haber merkezinde görevli 7 yıllık polis memuru Burak Zemin Yeter'in evli ve eşinin 7 aylık hamile olduğu öğrenildi.

Kardeşinin düğününe hazırlık yaptığı öğrenildi

Burak Zemin Yeter'in kardeşinin düğünü için hazırlık yaptığı, bunun için Niğde'ye gitmeye hazırlandığı belirtildi.