Antalya'da evine dönmek için bindiği bisikletiyle son yolculuğunu yaptı

Antalya'da evine dönmek için bindiği bisikletiyle son yolculuğunu yaptı

Konyaaltı ilçesinde halı saha maçından evine dönmek için bisikletine binen 1 çocuk babası şahıs, otomobilin altında kalarak can verdi.

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde yaşayan 1 çocuk babası Halil Demir (43), halı saha maçından çıkarak evine gitmek üzere bisikletiyle harekete geçti.

O esnada M.I. kontrolündeki 07 ASD 207 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak önünde bisikletle ilerleyen Halil Demir'e çarptı.

ÖNCE BİSİKLETE SONRA OTOBÜSE ÇARPTI

Daha sonra otomobil, durakta yolcu alan 07 AU 267 plakalı şehir içi yolcu otobüsüne arkadan çarptı.

Kazada otomobil ve bisiklet sürücüsü ile otobüsteki bir yolcu yaralandı.





MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Ağır yaralı olarak ambulansla hastaneye kaldırılan 1 çocuk babası 43 yaşındaki Halil Demir, tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Demir'in cenazesi, yakınlarının gözyaşlarıyla Aksu ilçesinde toprağa verildi.

Öte yandan Halil Demir’in bir otelde bahçıvan olarak çalıştığı öğrenildi.

















