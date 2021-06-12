Antalya'da evini basıp, darbettiler

Safari tur firması çalışanlarınca evi basılan kadın, yüzüne biber gazı sıkılarak dövüldüğü iddiasıyla jandarmaya şikayette bulundu.

Antalya'nın Manavgat ilçesine bağlı Karabük Mahallesi'nde yaşayan Nuri-Şerife Tırnaksız çifti, mahalledeki safari tur firmasına ait araçlardan rahatsız oldu.

Çift, birkaç defa tur firması yetkilileriyle safari araçlarının toza ve gürültüye neden olduğu, küçük çocuklarının uyuyamadığı şikayeti ile görüştü. Nuri Tırnaksız, 24 Mayıs sabahı işe giderken, firma yetkililerine safari araçlarının gürültüsü konusunda tekrar uyarıda bulundu.

EŞİNİ SOKAK ORTASINDA DARBETTİLER

Tırnaksız'ın işe gitmesinden bir süre sonra eve gelen S.Ö.Y., Y.B. ve E.Y. ile N.Y. adlı kadın, zile basarak Şerife Tırnaksız'ı dışarı çağırdı. Kapıyı açan Tırnaksız'ın yüzüne biber gazı sıkan ve darbetmeye başlayan 4 kişi, sokakta da yaklaşık 200 metre sürükledi. Tırnaksız çiftinin komşusu İbrahim Utan, olayı görerek müdahale etmek istedi. Bu sırada unuttuğu malzemeyi almak için eve dönen Nuri Tırnaksız, eşini yerde görünce hemen yanlarına koştu. Saldırganlar, İbrahim Utan ve Nuri Tırnaksız'a da saldırdı.

BİRBİRLERİNDEN ŞİKAYETÇİ OLDULAR

Komşuların ihbarıyla olay yerine gelen jandarma, tarafları ayırdı. Tırnaksız çifti, 4 şüpheliden şikayetçi oldu ve hastaneden darp raporu aldı. Şüpheliler de çiftten araçlarına zarar verildikleri iddiasıyla şikayetçi oldu.

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"BİBER GAZI SIKIP YOLDA SÜRÜKLEDİLER"

Yaşadığı olayı anlatan Şerife Tırnaksız, "Ben misafir geldi zannettim. Kapıyı açtım. 3'ü erkek 1'i kadın olmak üzere 4 kişi kapıda beni bekliyormuş. Yüzüme doğrudan biber gazı sıktılar. Beni döverek, yolda sürükleyerek, götürdüler. Beni yolun ortasında biraz daha hırpaladıktan sonra eşim ve komşularım geldi ardından jandarmalar geldi, beni kurtardı." dedi.

"SAÇLARINDAN TUTUP YUMRUKLADILAR"

Nuri Tırnaksız da "Evime tekrar geldiğimde eşim Şerife yol üzerinde yerde yatılı, E.Y. ve S.Ö.Y. tarafından elleri ve kolları tutulu vaziyetteydi. Bu sırada N.Y. eşimin saçlarından tutarak yumrukla darbediyordu. Ben 'Ne yapıyorsunuz?' diye bağırınca şahıslar bana doğru gelip, biber gazı sıkıp, beni de darbetti. Bu sırada bize sürekli olarak küfür ve hakaret ediyorlardı. Jandarma geldi ve bizi ayırdı." diye konuştu.