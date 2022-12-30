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    Antalya'da evinin yandığını ekipleri görünce fark etti

    Yabancı uyruklu bir vatandaş öğle saatlerinde uykusunda yangına yakalanınca balkon giren itfaiye ekipleri karşısında şoke oldu.
    • 30.12.2022 - 09:20
    • Güncelleme : 30.12.2022 - 09:24
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    Antalya'da evinin yandığını ekipleri görünce fark etti

    Antalya'nın Muratpaşa ilçesin 13.30 sırasında iki katlı bir evin balkonunda yangın çıktı.

    Durumu fark eden komşular dumanların yükseldiğini görünce yangını112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

    İhbarla bölgeye gelen itfaiye ekibi ilk olarak kapıyı çalarak ev sahibine ulaşmaya çalıştı.

    Ekipler balkondan girdi

    Kapının açılmaması üzerine ekipler açtıkları merdivenle balkona ulaştı.

    Odun yığınları ve plastik malzemeler zamanında müdahaleyle söndürüldü.

    Sobanın közü yangına sebep oldu

    Yangına odunların üzerine bırakılan içi köz dolu soba kovasının neden olduğu görüldü.

    İtfaiye ekipleri açtıkları kapıdan balkona gelerek yangın yerinde inceleme yaptı.

    Antalya da evinin yandığını ekipleri görünce fark etti #1

    Ev sahibi şoke oldu

    Bir süre sonra odada uykuda bulunan ev sahibi İran uyruklu Beyzad Huseyni balkona geldi.

    Ne olduğunu anlayamayan Huseyni yangından haberinin olmadığını sabah işten gelip hemen uyuduğunu söyledi.

    Büyük hasar oluşmadı

    İHA'nın haberine göre, yangında küçük çapta maddi hasar meydana geldi.

    Antalya da evinin yandığını ekipleri görünce fark etti #2

    Antalya da evinin yandığını ekipleri görünce fark etti #3

    Antalya da evinin yandığını ekipleri görünce fark etti #4


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