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- Antalya'da evinin yandığını ekipleri görünce fark etti
Antalya'da evinin yandığını ekipleri görünce fark etti
- 30.12.2022 - 09:20
- Güncelleme : 30.12.2022 - 09:24
Antalya'nın Muratpaşa ilçesin 13.30 sırasında iki katlı bir evin balkonunda yangın çıktı.
Durumu fark eden komşular dumanların yükseldiğini görünce yangını112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.
İhbarla bölgeye gelen itfaiye ekibi ilk olarak kapıyı çalarak ev sahibine ulaşmaya çalıştı.
Ekipler balkondan girdi
Kapının açılmaması üzerine ekipler açtıkları merdivenle balkona ulaştı.
Odun yığınları ve plastik malzemeler zamanında müdahaleyle söndürüldü.
Sobanın közü yangına sebep oldu
Yangına odunların üzerine bırakılan içi köz dolu soba kovasının neden olduğu görüldü.
İtfaiye ekipleri açtıkları kapıdan balkona gelerek yangın yerinde inceleme yaptı.
Ev sahibi şoke oldu
Bir süre sonra odada uykuda bulunan ev sahibi İran uyruklu Beyzad Huseyni balkona geldi.
Ne olduğunu anlayamayan Huseyni yangından haberinin olmadığını sabah işten gelip hemen uyuduğunu söyledi.
Büyük hasar oluşmadı
İHA'nın haberine göre, yangında küçük çapta maddi hasar meydana geldi.