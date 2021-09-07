Dünyaevine giren arkadaşına takı merasiminde kırmızı kurdeleye sarılı şekilde cep telefonu takan kişi, davetlileri ve gelin damadı şaşırttı.

Antalya’nın Kumluca ilçesinde yaşayan Büşra ve Furkan Topçu çiftinin düğünü, farklı bir takı merasimine sahne oldu.

Çiftin takı töreninde altın ve paranın yanı sıra, Antalya'da cep telefonu mağazası bulunan İbrahim Kılıç, arkadaşı Furkan'a 11 bin lira değerinde sıfır bir cep telefonu takıldı.

Kırmızı kurdele ile bağlı şekilde damada takılan cep telefonu karşısında, davetlilerle şaşkınlıklarını gizleyemedi.

TELEFONU KİM KULLANACAK

Kılıç'ın cep telefonu taktığı anlar kameralara yansırken, telefonu kimin kullanacağı ise merak konusu oldu.

Antalya’da evlenen arkadaşına düğününde cep telefonu taktı VİDEO

"O DA BENCE BÖYLE BİR ŞEY BEKLEMİYORDU"

Arkadaşının aynı zamanda müşterisi olduğunu anımsatan Kılıç, “Düğünden bir süre önce bir telefon modelini almayı istediğini bana söylemişti. Ben de düğüne davetliydim. Takıda arkadaşımın istediğini telefonu takı olarak takmak, ona bir jest yapmak istedim. Takı töreninde 11 bin lira değerinde bir cep telefonu taktım. Güzel bir jest oldu. Onlar da çok şaşırdılar. O da bence böyle bir şey beklemiyordu.” dedi.

"GÜLE GÜLE KULLANSINLAR"

Arkadaşının ihtiyacına yönelik bir hediye vermek istediğinin altını çizen İbrahim Kılıç, "Önemli değildi fiyatı, bir farkımız olmasını da istedik. Hem arkadaşım hem eşi mutlu oldu. Bence telefona yenge el koyar. Güle güle kullansınlar.” ifadelerine yer verdi.





"JANT YA DA LASTİK GELİR DİYE BEKLİYORDUM"

Şanslı damat Furkan Topçu, arkadaşı Kılıç'ı görüntülü arayarak teşekkür etti. "Ben kullanacağım. Ben jant ya da lastik gelir diye bekliyordum. Telefon gelince ayrı bir şaşırdım bunu beklemiyordum. Allah razı olsun.” dedi.