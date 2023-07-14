Antalya'da fabrikada patlayan fırın kazanı 300 metre uzaklıktaki seraya düştü Antalya'da palet fabrikasında patlayan kazanın yaklaşık 300 metre fırlayarak seranın içine düştüğü anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

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İHA

Antalya'nın Aksu ilçesi Atatürk Mahallesi'ndeki bir palet fabrikasında önceki gün henüz belirlenemeyen sebeple meydana gelen patlama sebebiyle fırın kazanı ve parçaları yaklaşık 300 metre uzaklıktaki seraya düştü.

Olay anında şans eseri bölgede kimse bulunmaması faciayı önlerken naylon sera parçalandı, kazanın parçaları çevreye yayıldı.

Patlamanın yaşandığı binada, serada ve çevredeki araçlarda büyük çapta hasar oluştu.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kamera görüntüsü ortaya çıktı

Patlamanın ardından incelemeler devam ederken olay anının güvenlik kamerası ortaya çıktı.

Bölgedeki bir iş yerinin kamerasına yansıyan görüntü facianın eşiğinden dönüldüğünü gözler önüne serdi.

Patlamayla birlikte siyah dumanların yükseldiği fabrikadan kütle halinde fırlayan ve yüzlerce kiloluk fırın kazanının yaklaşık 300 metre uçup önce bir binaya çarptığı ardından da sıraya düştüğü görüntüler kayıt altına alındı.