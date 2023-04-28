Antalya'da falezlerden düşen genci deniz polisi kurtardı Falezlerden denizi izlerken yaklaşık 25 metre yükseklikten kayalık alana düşen genç, deniz polisince kurtarılıp hastaneye kaldırıldı.

İHA

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Yavuz Özcan Parkı'nda arkadaşlarıyla falezler üzerine manzara izlemeye gelen 31 yaşındaki Cüneyt K., bir anda dengesini kaybetti.

Talihsiz genç yaklaşık 25 metre yükseklikten kayalık alana düştü.

Vatandaşlar hemen durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye, itfaiye, polis ve sağlık ekibi yönlendirildi.

Deniz polisi harekete geçti

Parkın üst kısmından alınamayacak bir noktada bulunan Cüneyt K.'nin tahliyesi için deniz polisinden destek istendi. Kaleiçi Yat Limanı'ndan kısa sürede olay yerine gelen deniz polisi, önce sedyeye sonra bota aldığı yaralıyı limana getirdi.

Dikkatli şekilde karaya çıkarılan genç, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.