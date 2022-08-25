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    Antalya’da feci kaza: Anne ve 1 yaşındaki kızı öldü

    Hafriyat kamyonu, motosiklet ile ilerleyen aileye çarptı. Kazada anne ve kızı hayatını kaybederken baba yaralandı.
    • 25.08.2022 - 17:24
    • Güncelleme : 25.08.2022 - 17:32
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    Antalya’da feci kaza: Anne ve 1 yaşındaki kızı öldü

    Antalya’nın Alanya ilçesi Oba Mahallesi D-400 kara yolu üzerinde seyir halinde olan İ.K. (43), yönetimindeki hafriyat kamyonu ile tali yola girmek istedi.

    Sürücü, bu esnada İ.S. (30) yönetimindeki motosiklete çarptı.

    Yola savruldular

    Kazada motosiklet sürücüsü İ.S, eşi A.S. (31), ve 1 yaşındaki kız çocukları E.S.S, yola savruldu.

    Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

    Anne ve kızı kurtarılamadı

    Sağlık ekipleri, kazada yaralanan aileyi hastaneye kaldırdı.

    Hastaneye kaldırılan anne A.S, ve kızı E.S.S'nin, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadığı öğrenildi.

    Kamyon sürücüsü gözaltında

    Kazada asli kusurlu olduğu değerlendirilen hafriyat kamyonu sürücüsü İ.K., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

    İHA’nın haberine göre kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.


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