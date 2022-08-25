Antalya’da feci kaza: Anne ve 1 yaşındaki kızı öldü

Antalya’da feci kaza: Anne ve 1 yaşındaki kızı öldü

Hafriyat kamyonu, motosiklet ile ilerleyen aileye çarptı. Kazada anne ve kızı hayatını kaybederken baba yaralandı.

Antalya’nın Alanya ilçesi Oba Mahallesi D-400 kara yolu üzerinde seyir halinde olan İ.K. (43), yönetimindeki hafriyat kamyonu ile tali yola girmek istedi.

Sürücü, bu esnada İ.S. (30) yönetimindeki motosiklete çarptı.

Yola savruldular

Kazada motosiklet sürücüsü İ.S, eşi A.S. (31), ve 1 yaşındaki kız çocukları E.S.S, yola savruldu.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Anne ve kızı kurtarılamadı

Sağlık ekipleri, kazada yaralanan aileyi hastaneye kaldırdı.

Hastaneye kaldırılan anne A.S, ve kızı E.S.S'nin, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadığı öğrenildi.

Kamyon sürücüsü gözaltında

Kazada asli kusurlu olduğu değerlendirilen hafriyat kamyonu sürücüsü İ.K., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

İHA’nın haberine göre kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.