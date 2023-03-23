Antalya'da feci kaza! LPG yakıt tankı fırladı Kepez'de iki yaralının sıkıştığı LPG’li aracın bagajındaki yakıt tankı, kazanın şiddetiyle ön koltuğa kadar geldi.

İHA

Antalya'nın Kepez ilçesi Dumlupınar Bulvarı üzerinde yaşanan olayda, hastaneden dönen 60 yaşındaki İbrahim Çot’un kullandığı otomobil ile 52 yaşındaki Mesut Ateş himayesindeki otomobil, kavşağa geldiği sırada çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle araçlar etrafa savrulurken, sürücü İbrahim Çot ve yanındaki eşi Ayşe Çot otomobilde sıkıştı. Diğer araç sürücüsü Mesut Ateş de baş ve yüzünden yaralandı.

İtfaiye araçtan çıkardı

İhbarın üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen itfaiye ekipleri, sıkışan yaralıları kısa sürede araç içerisinden çıkardı.

ABB İtfaiye Müdahale şube müdürü Hidayet Yıldırım, montunu çıkarıp araç içerisinden çıkarılan yaralılardan Ayşe Çot’un üzerine örttü.

Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından sedye yardımıyla ambulansa, ardından tedavi için hastaneye kaldırıldı.

Yakıt tankı fırladı

Öte yandan kazada hurda haline dönen İbrahim Çot’un kullandığı LPG’li aracın bagajındaki yakıt tankının, kazanın şiddetiyle ön koltuğa kadar geldiği görüldü.