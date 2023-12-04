Antalya'da feci kaza: Motosikletli genç kamyonun altında kaldı Serik'te önündeki motosiklete çarparak kontrolden çıkan motosikletin sürücüsü, karşı şeritte ilerleyen kamyonun altında kalarak hayatını kaybetti. O kan donduran anlar kameralara yansıdı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Akçaalan Mahallesi Tuzlaburun Caddesi üzerinde bir grup genç, motosikletiyle gezmeye çıktı.

Seyir halindeyken arkada bulunan motosikletin sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybetti ve önünde ilerleyen motosiklete çarptı.

Motosiklet sürücüsü Reşit Altunçay (19) ile yolcu Bahadır Demirdelen çarpmanın etkisiyle yola savuldu.

Olay yerinde hayatını kaybetti

Reşit Altunçay, karşı yönden gelen kamyonetin altında kaldı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın ardından adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede, Altunçay'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralı Demirdelen ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Altunçay'ın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı. Kaza yerine gelen akrabalar ise fenalık geçirdi.

O anlar kamerada

Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Yolda ilerleyen iki motosikletten arkada gelenin öndeki çarptığı ve sürüklendiği anlar, kamyonun şahsın bir gencin üzerinden geçtiği anlar yer aldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)