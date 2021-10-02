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- Antalya'da feci kaza: Motosikletli havaya savruldu
Antalya'da feci kaza: Motosikletli havaya savruldu
- İHA
- 02.10.2021 - 15:04
- Güncelleme : 02.10.2021 - 15:18
Antalya’nın Manavgat ilçesinde yolda sağ şeritten gelip oteller istikametine sola dönüş yapmakta olan Doğuş D.’nin kullandığı otomobile, Alanya istikametine seyir halindeki Gülbek Ş.’nin kullandığı plakasız motosiklet çarptı.
OTOMOBİLE SAPLANDI
Motosikletin adeta otomobilin sağ kapılarına saplanarak hurdaya döndüğü kazada, motosikletten otomobilin üzerine fırlayan motosiklet sürücüsü Gülben Şimşek ve otomobilin üzerinden yola fırlayan motosiklette yolcu olarak bulunan kardeşi Hamdi Şimşek ağır yaralandı.
2 KARDEŞ HASTANEYE KALDIRILDI
Gülben Şimşek ve Hamdi Şimşek kardeşler, sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hamdi Şimşek’in hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.
Antalya’da motosiklet ile otomobil çarpıştı VİDEO
FECİ KAZA KAMERADA
Kaza anı ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
Görüntülerde motosikletin otomobil ile çarpışması sonucu yolcu koltuğunda oturan kişinin havaya uçarak otomobilin diğer tarafına düştüğü, sürücünün ise otomobilin üzerine düştüğü görüldü.
AYNI YERDE ÖLÜMLÜ KAZA
Öte yandan, yaklaşık 1 ay önce aynı yerde kamyonun elektrikli bisiklete çarpması sonucu meydana gelen kazada ağır yaralanan elektrikli bisiklet sürücüsü Mümine Şahin’in geçen hafta yaşamını yitirdiği bildirildi.
Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.