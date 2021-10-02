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    Antalya'da feci kaza: Motosikletli havaya savruldu

    otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu yaşanan kazada motosikletteki yolcunun araçtan fırladığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
    • İHA
    • 02.10.2021 - 15:04
    • Güncelleme : 02.10.2021 - 15:18
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    Antalya'da feci kaza: Motosikletli havaya savruldu

    Antalya’nın Manavgat ilçesinde yolda sağ şeritten gelip oteller istikametine sola dönüş yapmakta olan Doğuş D.’nin kullandığı otomobile, Alanya istikametine seyir halindeki Gülbek Ş.’nin kullandığı plakasız motosiklet çarptı.

    OTOMOBİLE SAPLANDI

    Motosikletin adeta otomobilin sağ kapılarına saplanarak hurdaya döndüğü kazada, motosikletten otomobilin üzerine fırlayan motosiklet sürücüsü Gülben Şimşek ve otomobilin üzerinden yola fırlayan motosiklette yolcu olarak bulunan kardeşi Hamdi Şimşek ağır yaralandı.

    2 KARDEŞ HASTANEYE KALDIRILDI

    Gülben Şimşek ve Hamdi Şimşek kardeşler, sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hamdi Şimşek’in hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

    Antalya’da motosiklet ile otomobil çarpıştı VİDEO

    FECİ KAZA KAMERADA

    Kaza anı ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

    Görüntülerde motosikletin otomobil ile çarpışması sonucu yolcu koltuğunda oturan kişinin havaya uçarak otomobilin diğer tarafına düştüğü, sürücünün ise otomobilin üzerine düştüğü görüldü.

    Antalya da feci kaza: Motosikletli havaya savruldu #1

    AYNI YERDE ÖLÜMLÜ KAZA

    Öte yandan, yaklaşık 1 ay önce aynı yerde kamyonun elektrikli bisiklete çarpması sonucu meydana gelen kazada ağır yaralanan elektrikli bisiklet sürücüsü Mümine Şahin’in geçen hafta yaşamını yitirdiği bildirildi.

    Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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