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    Antalya'da sürücü tramvay direğine çarptı

    Seyir halindeyken kontrolden çıkan ticari araç sürücüsü, bir otomobile çarptı. Feci kaza sonucu sürücü tramvay direğine çarparak hayatını kaybetti.
    • 27.11.2022 - 11:02
    • Güncelleme : 27.11.2022 - 12:16
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    Antalya'da sürücü tramvay direğine çarptı

    Antalya'nın Muratpaşa İlçesi Mehmetçik Mahallesi, Aspendos Bulvarı üzerinde gece saat 23.30 sıralarında bir kaza meydana geldi.

    Şehir merkezine doğru hareket halinde olan olan 29 yaşındaki Hayrullah Koca’nın kontrolünde bulunan hafif ticari araç, seyir halinde içerisinde olan 60 yaşındaki Rasim Kahraman ve 54 yaşındaki Kadriye Kahraman’ın bulunduğu otomobile çarptı.

    Tramvay direğine çarptı

    Çarpmanın etkisi ile direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, tramvay yoluna atlayarak tramvay elektrik direğine çarparak durabildi.

    Olaya tanıklık eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Antalya'da feci kaza sonucu tramvay direğine çarptı ViDEO

    Antalya da sürücü tramvay direğine çarptı #1

    Genç sürücü olay yerinde can verdi

    Feci kazada Hayrullah Koca yaşamını yitirdi.

    Koca'nın yanında bulunan 21 yaşındaki Muzaffer Sayar ve diğer araçta bulunan yaralılar ise sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

    Hayatını kaybeden şahsın cenazesi olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

    Antalya da sürücü tramvay direğine çarptı #2

    Vatandaşların hareketleri pes dedirtti

    Kaza yapan araç etrafına toplanan meraklı kalabalık, hasar almış aracı görmek için adeta sıraya girdi.

    İçlerinden bir vatandaşın cep telefonunu çıkararak  video kaydı yapması ise pes dedirtti.

    İHA'nın haberine göre, polis ekiplerinin kaza ile ilgili incelemesi devam ediyor.

    Antalya da sürücü tramvay direğine çarptı #3

    Antalya da sürücü tramvay direğine çarptı #4

    Antalya da sürücü tramvay direğine çarptı #5

    Antalya da sürücü tramvay direğine çarptı #6


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