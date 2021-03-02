Antalya'da fenalaşan bir adam bankta ölü bulundu

Kepez ilçesinde biiskletle dolaşırken aniden rahatsızlanan adam, telefonla arayarak "Gelin beni alın" dediği yakınını bekleyemedi.

Saat 15.00 sıralarında Kepez ilçesi Sakarya Bulvarı'ndaki Şehitler Parkı'nda meydana gelen esrarengiz olayda, bir süre önce cezaevinden çıkan Hakan Paksoy, gezmek için bisikletiyle evden çıktı.

"ÇOK KÖTÜYÜM, GELİN BENİ ALIN"

Gezi sırasında Paksoy, aniden rahatsızlanınca bir yakınını arayıp, "Çok kötüyüm, gelin beni alın" dedi. Ardından banka oturan Paksoy, yaşamanı yitirdi.

HAYATINI KAYBETTİ

Telefon görüşmesinin ardından parka gelen yakınları, Hakan Paksoy'un hareketsiz yattığını fark edince 112 Aci Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbarın ardından adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Paksoy'un yaşamını yitirdiği belirlendi.

ÖLÜM NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Oğlunun ölüm haberini alıp gelen Gülseren Paksoy, sinir krizi geçirdi. Bankta yatan oğlunun cenazesine bakan Paksoy, "Hakanım, seni son bir kez göreydim. Bırakıp gittin beni" diye gözyaşı döktü. Paksoy'un cenazesi, ölüm nedenin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.









