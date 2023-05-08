Antalya'da fenalaşan koşucu, hipotermi geçirmek üzereyken bulundu Kemer ilçesindeki yarışın son etabında havanın soğuk ve sisli olması nedeniyle 5 koşucu fenalaştı. Koşuculardan biri, hipotermi geçirmek üzereyken bilinci yarı kapalı halde bulunarak hastaneye kaldırıldı.

İHA

Antalya'nın Kemer ilçesinde dehşet bir olay yaşandı.

Merkezde başlayıp Tahtalı'da sonlanacak Run To Sky Yarışı'nın son etabında havanın yağışlı, soğuk ve sisli olması sebebi ile fenalaşan 5 koşucu, Antalya İl Jandarma Komutanlığı JAK Timleri (jandarma arama kurtarma) tarafından tahliye edildi.

Hipotermi geçirmek üzereyken bulundu

Koşu güzergahında yapılan son kontrolde bir yarışmacı, parkur kenarında hipotermi geçirmek üzere iken JAK Tim Komutanlığı ekipleri tarafından bilinci yarı kapalı halde bulunup ilk yardımı yapıldı.

Jandarma ekipleri tarafından 2,5 kilometre uzaklıktaki yola getirilerek 112 Sağlık ekiplerine teslim edilen koşucunun sağlık kontrolünde, herhangi bir sağlık sorununun olmadığı tespit edildi.

Yarışmacı, ileri tetkik ve tedavisi için hastaneye sevk edildi.