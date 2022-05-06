Antalya'da fırtınayla uçan şemsiyler, tatilcileri korkuttu

Plajda aniden artan rüzgar şiddeti nedeniyle şemsiyeler sökülerek denize savruldu. Tatilciler, şemsiyeler nedeniyle korku dolu anlar yaşadı.

Antalya'nın Alanya ilçesi İncekum Plajı’nda saat 13.00 sıralarında şiddetli rüzgar meydana geldi.

Rüzgarla birlikte plajdaki şemsiyeler ters dönerken, bazıları da yerinden sökülerek etrafa savruldu.

Tatilciler neye uğradığını şaşırırken, rüzgârın etkisiyle denize savrulan şemsiyelerden birisi, adeta bir mermi gibi sürüklendi.

Yüzenlerin üzerine uçtu

Denizde yüzenlerin üzerine doğru gelen şemsiye, rüzgârın etkisini kaybetmesiyle suya düştü. Şans eseri can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı olayda tatilciler korku dolu anlar yaşadı. Şemsiyenin denizin üzerinde savrulma anlarıysa kameralara yansıdı.

"Kendimizi zor tuttuk"

Tatilcilerden biri, "Fırtına koptu, şemsiyeleri kurşun gibi denize attı. Birisine zarar verecek diye çok korktuk." diye konuşurken, Mardin’den tatile gelen bir vatandaş da "Yaralanma yok ama hafif sıyrıklar oldu. Allah bir daha vermesin. Kendimizi zor tuttuk." ifadelerini kullandı.

Etrafa savrulan şemsiyeler ise plaj görevlileri tarafından toplanıp tekrar yerlerine yerleştirildi.



