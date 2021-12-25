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Antalya’da fotoğraf çekmek isterken lüks aracından oldu

Antalya’da fotoğraf çekmek isterken lüks aracından oldu

Fotoğraf çekmek için orman yangınından etkilenen bölgeye giden Rus uyruklu Türk vatandaşının aracından bir anda dumanlar yükseldi. Hem araç hem sürücü şarampole yuvarlandı.