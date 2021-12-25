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    Antalya’da fotoğraf çekmek isterken lüks aracından oldu

    Fotoğraf çekmek için orman yangınından etkilenen bölgeye giden Rus uyruklu Türk vatandaşının aracından bir anda dumanlar yükseldi. Hem araç hem sürücü şarampole yuvarlandı.
    • İHA
    • 25.12.2021 - 13:24
    • Güncelleme : 25.12.2021 - 13:27
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    Antalya’da fotoğraf çekmek isterken lüks aracından oldu

    Antalya’nın Manavgat ilçesi Ulukapı Mahallesi Bardaklar mevkisinde A 278 EA 95 Rus plakalı lüks otomobilden, sürücüsünün çıkmaz yolu fark ederek geri döndüğü sırada dumanlar çıkmaya başladı.

    Rus uyruklu Türk vatandaşı sürücü Alkhazur Abukaev, araçtan dumanlar çıktığını görünce kendini dışarı attı.

    Sürücü araçtan indikten sonra hareket etmeye başlayan otomobil ise 80-90 metre aşağıya yuvarlanıp, kesilen ağaçların köküne takılarak durdu.

    İTFAİYE MÜDAHALE ETTİ

    İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık ekibi, Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat İtfaiye birimine bağlı kurtarıcı ve Manavgat Merkez Jandarma Karakolu ekipleri sevk edildi.

    Aracın arkasından aşağıya inen araç sürücüsüne 112 sağlık ekipleri tarafından ambulansa alınarak müdahalede bulunulurken, yanan araca itfaiye görevlileri camı kırarak müdahale etti.

    Antalya’da fotoğraf çekmek isterken lüks aracından oldu #1

    ARAÇ SÜRÜCÜSÜ DE YUVARLANDI

    Olay anını gören vatandaşlar, otomobilin mahalle içine doğru gittiğini belirterek, “Yol bittiğinde geri döndü ve kesim alanının kıyısında araçtan indi. Bu sırada araçtan dumanlar çıkmaya başladı. Sürücü, araçtan uzaklaşıp bağırarak ekin tarlasına doğru giderken, araç aşağıya doğru inmeye başladı. Araç takılıp durduğunda, araç sürücüsü de geldi ve inmeye çalışırken yuvarlandı.” diye konuştular.

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    FOTOĞRAF ÇEKMEK İSTEDİ

    Kazayı ucuz atlatan Rus ve Türk vatandaşı Alkhazur Abukaev, Antalya’da ikamet ettiğini, fotoğraf çekmek amacıyla geldiğini, araçtan bir anda dumanlar çıkınca paniğe kapıldığını dile getirdi.

    Antalya’da fotoğraf çekmek isterken lüks aracından oldu #3

    Antalya’da fotoğraf çekmek isterken lüks aracından oldu #4

    Antalya’da fotoğraf çekmek isterken lüks aracından oldu #5

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