Park halindeki kamyon, sol şeride geçerek kaldırıma çıktı. Kaldırımda bulunan ve aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda kişi, şans eseri ölümden döndü.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yol kenarında park halindeki Mehmet Kılıç’a ait 07 JU 853 plakalı kamyon, freninin boşalması sonucu bir anda rampa aşağı harekete geçti.

Yolun karşı şeridine geçen ve kaldırıma çıkan kamyon, kaldırımda bulunan vatandaşların çığlık ve kaçışmaları arasında yaklaşık 100 metre gittikten sonra iş yerlerinin tabelalarına çarpıp yön değiştirdi ve karşı şeride geçti.

Kamyon, yol kenarında park halindeki otomobillere çarparak durdu.

CANLARINI ZOR KURTARDILAR

İş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıyan kaza, facianın eşiğinden nasıl dönüldüğünü gözler önüne serdi. Caddenin en hareketli olduğu akşam saatinde yaşanan kazada, kaldırımda yürüyen vatandaşlar, oynayan çocuklar ve sohbet eden esnaflar kamyonu son anda fark ederek canlarını zor kurtardı.





KIZINI SON ANDA KURTARDI

Kasap dükkanı önünde oynayan küçük kızını kamyonu fark ettiği an kucağına alarak kaçan baba, kızını son anda kurtardı. Kamyon yeniden yön değiştirip yolun karşısına geçerken, yolda seyir halindeki bir otomobilin saniyelerle kamyonun altında kalmaktan kurtulduğu da kamera kayıtlarına geçti.

Antalya'da freni boşalan kamyon, facianın eşiğinden döndü VİDEO







"VERİLMİŞ SADAKAMIZ VARMIŞ"

Kızını kurtaran baba, “Bir anda gürültüyle kamyonun üzerimize geldiğini gördüm. Kamyonun altında kalmak üzere olan kızımı kucakladığım gibi çektim. Diğer çocuklar da kaçıştılar. Verilmiş sadakamız varmış.” diye konuştu.





"İŞ YERİMİZİN TABELASINI ALIP GİTTİ"



Kaza anını gören esnaf kadın ise, “Bir anda yukarıdan aşağıya kaldırımda gelen kamyonu gördüm. Kaldırım çok kalabalıktı. Herkes kaçıştı. İş yerimizin tabelasını alıp gitti.” dedi.





Kamyon geldiği sırada kuaför önünde oturan kadın ise kamyonu son anda fark ettiğini, koluna dokunup geçtiğini söyledi.



