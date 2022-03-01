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    Antalya’da fuhşa zorladı, öldüresiye dövdü: 30 yıl hapsi isteniyor

    Kırgızistan uyruklu Malika Nootieva'yı fuhşa zorlayıp, öldüresiye döverek, yol kenarına atmakla suçlanan Mustafa Yıldız'ın, 30 yıla kadar hapsi istendi.
    • DHA
    • 01.03.2022 - 15:46
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    Antalya’da fuhşa zorladı, öldüresiye dövdü: 30 yıl hapsi isteniyor

    Kırgız Malika Nootieva (27), garsonluk yapmak için bir arkadaşı aracılığıyla 15 Kasım 2016'da Kırgızistan'dan Antalya'ya geldi.

    Arkadaşının tanıştırdığı S.Ç. adlı erkeğin fuhşa zorladığı Nootieva, Mustafa Yıldız (54) tarafından dövülerek, çantası ve cep telefonu alındıktan sonra Antalya- Korkuteli kara yolu üzerine atıldı.

    Gözaltına alınan Mustafa Yıldız 'öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı.

    TAM 7 KEZ AMELİYAT OLDU

    Malika Nootieva, olayın ardından Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

    Vücudunun çeşitli yerlerinde yara izleri, doku zedelenmesi ve ezik tespit edilen Malika Nootieva, 3 beyin, 4 kez de estetik olmak üzere 7 ameliyat geçirdi.

    AÜ Hastanesi yoğun bakım servisinde 33 gün kalan Nootieva'nın tedavisine, beyin cerrahi kliniğindeki odasında devam edildi.

    Antalya’da fuhşa zorladı, öldüresiye dövdü: 30 yıl hapsi isteniyor #1

    FİZİK TEDAVİ SONRASI YÜRÜMEYE BAŞLADI

    Kısıtlı kelimelerle konuşabilen Nootieva, 58 gün sonra taburcu edildi.

    Babası Raimbek Nootieva ve anne Adila Nootieva ile birlikte yaklaşık 1 ay boyunca Antalya Yardımlaşma Platformu gönüllülerince konuk edilen Malika Nootieva, Atatürk Devlet Hastanesi'nde 15 günlük fizik tedavi süreci sonunda yürümeye başladı.

    Antalya’da fuhşa zorladı, öldüresiye dövdü: 30 yıl hapsi isteniyor #2

    SAVUNMA İÇİN DURUŞMA ERTELENDİ

    Olayla ilgili Antalya 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen 20'nci duruşmaya, sanık Mustafa Yıldız SEGBİS aracılığıyla katıldı.

    Duruşmada mütalaasını açıklayan savcı, sanık Mustafa Yıldız hakkında 'öldürmeye teşebbüs' suçundan 15 yıl, 'nitelikli yağma' suçundan da 15 yıla kadar hapis talebinde bulundu.

    Mahkeme heyeti, mütalaaya savunma hazırlanması için duruşmayı 10 Mayıs'a erteledi.

    Antalya’da fuhşa zorladı, öldüresiye dövdü: 30 yıl hapsi isteniyor #3

    “MALİKA HER GEÇEN GÜN DAHA İYİ OLUYOR”

    Antalya Yardımlaşma Platformu Temsilcisi Halit Mert, Malika Nootieva'nın durumu hakkında bilgi verdi.

    Nootieva'nın şu anda Kırgızistan Bişkek'e bağlı köylerinde ailesiyle birlikte yaşamını sürdürdüğünü anlatan Halit Mert “Sıkça yürüyüş yapıyor ve fizik tedaviye devam ediyor. Ev işlerinde annesine yardım etmeye, bazen yemek yapmaya bile başladı. Sürekli irtibat halindeyiz. Olayı anımsayınca üzülüyor ama onun dışında morali yüksek ve enerjisi her geçen gün daha iyi. Hukuki süreçle ilgili sürekli bilgi vererek, konunun takipçisi olduğumuzu gösteriyoruz.” dedi.

    Antalya’da fuhşa zorladı, öldüresiye dövdü: 30 yıl hapsi isteniyor #4

    Antalya’da fuhşa zorladı, öldüresiye dövdü: 30 yıl hapsi isteniyor #5


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