Antalya'da galerici cinayeti: 2 kişiye müebbet isteniyor

Kiraladığı aracın arıza yaptığını belirterek başka araç talep eden şahıs, olumsuz yanıt alınca ateş açtı. Bu esnada 1 kişi hayatını kaybederken, saldırgan 2 kişi için müebbet hapis isteniyor.

Antalya'nın Kepez ilçesinde 9 Haziran günü yaşanan olayda, Mesut Bağdınlı'nın galerisine giden Umut Denizhan, kiraladığı aracın arızalandığını belirterek yenisini istedi.

Galeride çalışan Deniz S., bir süre önce de aynı taleple gelip aracı değiştiren Denizhan'a bu kez olumsuz yanıt verdi.

"Masrafı karşıla"

Deniz S., en son bozulan araçta 4 bin 800 lira masraf olduğunu belirterek parayı da istedi. Umut Denizhan, parayı ödemeyeceğini söyleyince, çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Araca silahla saldırdılar

Galeridekiler araya girip tarafları ayırdı. Umut Denizhan ile arkadaşı Baran Araç ve Yusuf Mert Avlar, olaydan bir süre sonra trafikte Mesut Bağdınlı ve Deniz S. ile 2 kişinin daha içinde bulunduğu araca ateş etti.

Vurulan kişi hayatını kaybetti

Saldırıda yaralanan Bağdınlı kurtarılamadı. Olayın ardından yakalanıp gözaltına alınan 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Savcı mütaalasını açıkladı

4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Umut Denizhan, Baran Araç ve Yusuf Mert Avlar, SEGBİS'le katıldı. Şikayetçiler ve taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, sanıklar Baran Araç ve Umut Denizhan hakkında 'kasten öldürme' suçundan ömür boyu, Yusuf Mert Avlar hakkında ise 'suç delillerini karartma' suçundan 5 yıla kadar hapis talep etti.

Cezaların artırılması istendi

Savcı, sanıklardan Baran Araç ve Umut Denizhan'ın ayrıca 'tehdit' suçundan cezalandırılmasını ve bu suçtan cezaların dörtte 3 oranında artırılmasını istedi. Sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verilip duruşma ertelendi.