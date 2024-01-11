Antalya'da garip anlar: Yolun karşısına geçerken koçun saldırısına uğradı Yolun karşısına geçmek isteyen bir kişi, yanında dört koyunla bir anda ortaya çıkan koçun saldırısına uğrarken, aldığı darbe sonucu refüje yuvarlandı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Antalya'nın Finike ilçesinde şaşırtıcı bir olay yaşandı...

Turunçova Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde bir vatandaş, yolun karşısına geçmek istedi.

Tam o esnada yanında dört tane koyun bulunan koçun saldırısına uğradı.

Saldırıya uğrayan adam, kaçmaya fırsat bulamadan aldığı darbeyle refüje yuvarlandı.

Uzaklaştı, geri gelip bir daha vurdu

Neye uğradığını anlamayan adam toparlanıp ayağa kalktı ve yoluna devam etti. Henüz birkaç adım attığı sırada ise bölgeden uzaklaşan koç, bir anda yeniden ortaya çıkıp adama doğru koşmaya başladı.

Koçu gören adam, saldırıdan kurtulmak için yerden aldığı taşları koça atmaya başladı.

Korkan koç yanındaki koyunlarla birlikte yolun karşısına kaçarken, yolun kenarında olayı izleyen gençler de kaçarak uzaklaştı. O anlar ise çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)