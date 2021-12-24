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- Antalya'da genç adam elektrik panosuna sıkışarak can verdi
Antalya'da genç adam elektrik panosuna sıkışarak can verdi
Kepez ilçesinde motosikletinin kontrolünü kaybeden 17 yaşındaki genç, reklam ve elektrik panosunun arasında sıkışarak feci şekilde hayatını kaybetti.
- İHA
- 24.12.2021 - 11:06
- Güncelleme : 24.12.2021 - 11:18
Antalya'nın Kepez ilçesinde bulunan sanayi sitesinde, feci bir kaza yaşandı.
Antalya'ya 2 hafta önce kuzenlerini ziyarete gelen 17 yaşındaki Bilal Zahir Başaran kontrolündeki plakasız motosiklet kontrolden çıktı.
PANOLARIN ARASINDA SIKIŞTI
Kontrolü kaybedilen motosiklet, reklam ve elektrik panosunun arasına girdi.
Genç adam, panoların arasına sıkışırken, kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.
OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, Başaran’ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından talihsiz gencin cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.