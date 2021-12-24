Euro
13.4317
4.67%
Dolar
11.8629
5.08%
Altın
689.4160
4.99%
Borsa
1,837.73
1.80%
Bitcoin
615.805
5.05%
BTXN Coin
37.80
0.96%
5ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 5 C

    Antalya'da genç adam elektrik panosuna sıkışarak can verdi

    Kepez ilçesinde motosikletinin kontrolünü kaybeden 17 yaşındaki genç, reklam ve elektrik panosunun arasında sıkışarak feci şekilde hayatını kaybetti.
    • İHA
    • 24.12.2021 - 11:06
    • Güncelleme : 24.12.2021 - 11:18
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Antalya'da genç adam elektrik panosuna sıkışarak can verdi

    Antalya'nın Kepez ilçesinde bulunan sanayi sitesinde, feci bir kaza yaşandı.

    Antalya'ya 2 hafta önce kuzenlerini ziyarete gelen 17 yaşındaki Bilal Zahir Başaran kontrolündeki plakasız motosiklet kontrolden çıktı.

    PANOLARIN ARASINDA SIKIŞTI

    Kontrolü kaybedilen motosiklet, reklam ve elektrik panosunun arasına girdi.

    Genç adam, panoların arasına sıkışırken, kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

    OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

    Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, Başaran’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

    Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından talihsiz gencin cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

    Antalya da genç adam elektrik panosuna sıkışarak can verdi #1

    Antalya da genç adam elektrik panosuna sıkışarak can verdi #2

    Antalya da genç adam elektrik panosuna sıkışarak can verdi #3

    Antalya da genç adam elektrik panosuna sıkışarak can verdi #4

    Antalya da genç adam elektrik panosuna sıkışarak can verdi #5

    Antalya da genç adam elektrik panosuna sıkışarak can verdi #6

    Antalya da genç adam elektrik panosuna sıkışarak can verdi #7

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir