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- Antalya'da genç kadın madde kullanımından evinde ölü bulundu
Antalya'da genç kadın madde kullanımından evinde ölü bulundu
Muratpaşa ilçesinde yaşayan 24 yaşındaki kadından haber alamayan ev sahibinin ihbarıyla gelen ekipler, olay yerinde çok sayıda çakmak tespit edip, ölümün uyuşturucudan kaynaklandığı değerlendirdi.
- DHA
- 31.01.2022 - 11:03
- Güncelleme : 31.01.2022 - 11:14
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde yalnız yaşayan 34 yaşındaki Ayşegül Tosun'dan haber alınamadı.
Bu nedenle şüphe üzerine giden ev sahibi, pencereden baktığında genç kadının hareketsiz yattığını gördü.
OLAY ANINDA CAN VERDİ
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekiplerinin kapıyı açmasının ardından sağlık ekipleri, genç kadının hayatını kaybettiğini tespit etti.
ÖLÜM MADDE KULLANIMINDAN GERÇEKLEŞTİ
Tosun'un yanında çok sayıda çakmak bulunurken, ölümünün uyuşturucu madde kullanımı dolayısıyla gerçekleştiği değerlendirildi.
Ayşegül Tosun'un cansız bedeni, ekipler ve savcının incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.