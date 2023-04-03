Antalya'da genç kadın tramvayın altında kaldı Bulvardan karşıya geçmek isteyen genç kadına, tramvay çarptı. Sıkıştığı tramvayın altından itfaiye ekipleri tarafından yaralı olarak çıkarılan genç kadın, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

DHA Antalya’nın Kepez ilçesi Fabrikalar Mahallesi Namık Kemal Bulvarı’ndaki tramvay yolu üzerinden karşı yola geçmek isteyen 28 yaşındaki Aleyna Şişhaneci, gelen tramvayın altında kaldı. İtfaiye geldi Şişhaneci'yi görenler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla birlikte bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Sıkıştığı yerden çıkarıldı Yaralı Şişhaneci, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile sıkıştığı yerden kurtarılırken, sağlık ekipleri tarafından sedyeye alındı. Sağlık ekipleri genç kadını, ilk müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Seferler yeniden başladı Kaza nedeniyle duran tramvay seferleri bir süre sonra tekrar başladı. Polis ekipleri de kazayla ilgili inceleme başlattı.