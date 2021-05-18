Antalya'da genç kız otel odasında ölü bulundu

Antalya'da iki arkadaşıyla gittiği apart otelde uyuşturucu madde almasının ardından fenalaşan üniversite öğrencisi Havva Nur Çalışgan, yaşamını yitirdi.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Fener Mahallesi'ndeki bir apart otelde meydana gelen olayda, Antalya Bilim Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi 19 yaşındaki Havva Nur Çalışgan, erkek arkadaşı M.O.Ş. ve M.D. ile buluşup, apart otele gitti.

Burada bir süre eğlenen 3 arkadaş, 'Şeker' diye tabir edilen uyuşturucu maddeden 2'şer adet aldı.

Bir süre sonra Havva Nur Çalışgan fenalaştı. Bunun üzerine arkadaşları, genç kız için ambulans çağırdı.

KURTARILAMADI

İhbarın ardından bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede belirtilen adrese gelen sağlık ekipleri, Havva Nur Çalışgan'a müdahalede bulundu. Ancak Çalışgan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Gözaltına alınan M.O.Ş. ve M.D., polis merkezine götürüldü. Havva Nur Çalışgan'ın cansız bedeni ise otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Çalışgan'ın cenazesi, otopsinin ardından bugün yakınları tarafından morgdan alındı.

"BU ACIYA NASIL DAYANACAĞIM"

Cenazenin alındığı sırada sinir krizi geçiren anne Ayşe Çalışgan, "Ben bunca yıl iki çocuğum için yaşadım. Sonu böyle mi olacaktı. Şimdi bu acıya nasıl dayanacağım." diye gözyaşı döktü.