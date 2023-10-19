Antalya'da genç kızı taciz eden şahıs, vatandaşlar tarafından polise teslim edildi Serik ilçesinde genç bir kızı taciz ettiği iddia edilen adam, çevredeki vatandaşlar tarafından yakalanıp polise teslim edildi. İfadesi alınan şahıs adliyeye sevk edildi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin İHA Antalya'nın Serik ilçesinde taciz olayı yaşandı. 55 yaşındaki Ş.Ö isimli şahsın kaldırımda bulunan genç bir kıza taciz ettiği iddiasıyla kısa süreli arbede yaşandı. Tacizciyi polise teslim ettiler Ş.Ö. isimli şüpheliyi yakalayıp çevresini saran vatandaşlar bir taraftan da cep telefonuyla görüntüsünü kayıt altına alıp polisin gelmesini bekledi. Adliyeye sevk edildi Olay sonrası tacize uğradığını iddia eden ve ismi öğrenilemeyen genç kızın ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri Ş.Ö.’yü ifadesini almak üzere karakola götürdü. İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde ifadesi alınan Ş.Ö. adliyeye sevk edildi. Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA) Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)