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    Antalya’da genç kızların kavgası

    Lisenin arka bahçesinde bir genç kız, saçlarından tuttuğu arkadaşını yere yatırarak acımasızca dövdü. O anları kayda alan arkadaşı ise kavgayı ayırmadı.
    • İHA
    • 13.01.2022 - 11:02
    • Güncelleme : 13.01.2022 - 11:59
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    Antalya’da genç kızların kavgası

    Antalya’nın Serik ilçesinde daha önce aralarında tartışma çıkan iki genç kız, arkadaşları ile birlikte bir lisenin arka bahçesinde buluştu.

    Bu sırada kızlardan biri, diğerinin üzerindeki kapüşonlu montunu alıp, fırlattı.

    ÇAMURLU SUYUN İÇİNE ATTI

    Arkadaşını saçından tutan genç kız, sürükleyerek çamurlu suyun içerisine attı.

    "Ben sana kaç kere söyledim?" diye bağıran öfkeli genç kız, yere yatırdığı arkadaşının üzerine kapaklandı ve kafası defalarca yere vurdu.

    Antalya’da genç kızların kavgası ViDEO

    KAVGAYI AYIRMAYA ÇALIŞTI, ENGEL OLDU

    Bu sıra kızları ayırmak isteyen bir erkek ise olayı kayıt altına alan diğer bir genç, kız tarafından “bırak” denilerek engellendi.

    Şiddet anları anbean kayda alındı.

    Antalya’da genç kızların kavgası #1

    BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

    Sosyal medyada yayınlanan görüntüler büyük tepki çekti.

    O anları kayda alan genç kızın, arkadaşlarını ayırmak yerine kayda devam etmesine izleyenler tepki gösterdi.

    Görüntünün ne zaman çekildiği ise bilinmiyor.

    Antalya’da genç kızların kavgası #2

    Antalya’da genç kızların kavgası #3

    Antalya’da genç kızların kavgası #4


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