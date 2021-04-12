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    Antalya'da girdiği evden çaldıkları imitasyon çıktı

    Antalya'da evden çaldığı cep telefonları arızalı, takılar ise imitasyon çıkan hırsız, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
    • İHA
    • 12.04.2021 - 13:21
    • Güncelleme : 12.04.2021 - 13:28
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    Antalya'da girdiği evden çaldıkları imitasyon çıktı

    Antalya'nın Manavgat ilçesi Kasaplar Mahallesi 8506 Sokak'ta bulunan bir ikamet sahibinin ihbarı üzerine harekete geçen Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine bağlı ekipler, bölgedeki MOBESE ve güvenlik kameralarından hırsızlık olayının şüphelisinin Ahmet Ali Ç. olduğunu belirledi.

    Ekipler, hırsızlık olayının şüphelisi Ahmet Ali Ç.’yi Demokrasi Bulvarı'nda yakaladı.

    SABIKASI KABARIK ÇIKTI

    Hırsızlık ve uyuşturucu kullanmak suçlarından 11 ayrı sabıkası olduğu belirlenen Ahmet Ali Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Alanya Cezaevi'ne teslim edildi.

    Diğer taraftan, Ahmet Ali Ç.’nin girdiği evden çaldığı 5 cep telefonunun arızalı olduğu, altın diye çaldığı takıların ise imitasyon olduğu belirlendi.

    Antalya da girdiği evden çaldıkları imitasyon çıktı #1

    Antalya da girdiği evden çaldıkları imitasyon çıktı #2

    Antalya da girdiği evden çaldıkları imitasyon çıktı #3

    Antalya da girdiği evden çaldıkları imitasyon çıktı #4

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