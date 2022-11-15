Maskeli şahıs, girdiği iş yerinden yaklaşık 80 bin lira değerinde cep telefonu çalıp kayıplara karıştı. Hırsızlık anları, saniye saniye güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Antalya’nın Serik ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi’nde gece 02.00 sıralarında yüzleri maskeli olan 2 kişi, kapalı olan bir iş yerini gözlerine kestirdi.

Biri etrafı kontrol ederken, diğeri dükkan penceresinden içeri girip yaklaşık 80 bin lira değerinde olan 30 cep telefonu ile şarj aletlerini çaldı. Yaşanan hırsızlık anları, saniye saniye güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Polis ekipleri, cep telefonu hırsızlarını yakalamak için çalışma başlattı.

“Komşumuzun dükkanına giremeyince bizim dükkana gelmişler”

İHA’nın haberine göre; sabahleyin komşu esnafının dükkan camının açık olduğunu görüp haber vermesiyle durumu öğrendiklerini belirten iş yeri sahibi Muhammed Al Muhammed, şu ifadeleri kullandı:

“Gece 01.50 gibi dükkanı kapattım. Saat 02.00'den sonra pasaja giriyorlar ve etrafı kontrol ediyorlar. Hedefleri bizim dükkanımız değildi, komşumuzun dükkanına giremeyince bizim dükkana gelmişler. Sonra kontrol ediyorlar açıp açamayacaklarını. Açtıktan sonra içeriye giriyorlar.

Antalya'da, girdikleri dükkandan bir poşet dolusu cep telefonu çaldılar VİDEO



“En iyi şarj aletlerini çalmış”

Sabah lokantacı komşumuz, dükkan penceresi açık, camı kırık dedi. Biz de dükkana indik sabah. Baktık hırsızlık olmuş. Biz hiçbir şeye dokunmadık ve direkt polise haber verdik. Ekipler geldi ve parmak izlerini aldı. Yaklaşık 20 tane 2. el cep telefonu ile 10 tane de tamir edilecek telefon ve en iyi şarj aletlerini çalmış. Yaklaşık 80 bin liranın üzerinde zararımız var. Herkes kendi işyerine dikkat etsin. Kapılarınızı ve pencerelerinizi iyi kapatın. Çünkü hiç ummadığınız anda hırsızlık olayı olabilir. Herkesin dikkat etmesi gerekir.”