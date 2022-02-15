Antalya'da 'girişi olmayan yol'da inatlaşıyorlar

Uyarı levhası konulan yola girerek trafiği tehlikeye düşüren sürücüler, yola giriş hakkına sahip diğer sürücüleri çileden çıkarıyor. Yolda karşı karşıya gelen sürücüler ilerlemekte zorlanıyor.

Antalya’nın Muratpaşa ilçesi Eski Sanayi Sitesi’nde 699 Sokak’tan Gazi Bulvarı yan yola bağlanmak için kullanılan yaklaşık 20 metre uzunluğundaki yolun bulvar çıkış yönüne karşılıklı 'girişi olmayan yol’ levhası koyuldu.

Ancak sürücüler, daha önce çok sayıda ceza yazılan yolu kullanmaya devam etti.

Zaman zaman araçların karşı karşıya geldiği yolda, trafik de sıkışmaya başladı.

“TRAFİK POLİSLERİ CEZA YAZMAKTAN BIKTI”

Kural dinlemeyen sürücülere isyan eden nakliyeci Ahmet Uyankaya, “Buranın yasak olduğunu herkes biliyor, bildiği halde geçiyor. Gördüğünüz gibi geçmeye devam ediyorlar. Buraya kamera konulması lazım. Burada 3 tane yasak levhası var. Tek yön olduğu halde görüyor, yine geçiyor. Akşam saatlerinde burada trafik sıkışıyor. Oradan gelen geçemiyor. Burada park yapanlar var, bu da yasak. Esnafın yukarıda geçiş yolu var. Buradan neden geçiyor? Trafik polisleri ceza yazmaktan bıktı. Ama anlamıyorlar. Trafik polislerinin her zaman burada nöbetçi olacak hali yok. Kamerasız olmaz.” dedi.

“YARISININ TAMPONU KOPUYOR”

Yolda çok sayıda kaza olduğunu belirten Uyankaya, “Kaza sonrasında kavgalar da oluyor. Bağırıp, çağırıyorlar. Yarısının tamponu kopuyor. Buraya kapan kuramıyorlar sanırım. Kapan konulsa giremezler.” diye konuştu.