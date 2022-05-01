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    Antalya'da gölete düşen minik kız boğularak can verdi

    Serik ilçesinde arkadaşlarıyla oynarken gölete düşen 4 yaşındaki kız çocuğunun cansız bedeni çıkarıldı. Aile ise olay yerinde sinir krizi geçirdi.
    • 01.05.2022 - 17:42
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    Antalya'da gölete düşen minik kız boğularak can verdi

    Antalya'nın Serik ilçesi Kozağacı Mahallesi Elmalılar mevkisinde Suriye uyruklu 4 yaşındaki Afra El Cehnud, arkadaşlarıyla oynadığı sırada gölete düştü.

    Çocukların bağırması üzerine bölgeye koşan amcası Hasan Cehnud, çocukların gösterdiği bölümden gölete girdi.

    15 metre ileride bulundu

    Cehnud, suya düştüğü yerin 15 metre ilerisinde kız çocuğunu bularak sudan çıkardı.

    Antalya da gölete düşen minik kız boğularak can verdi #1

    Küçük kızın boğularak can verdiği belirlendi

    112 Acil Servis ekiplerinin yaptığı incelemede çocuğun yaşamını yitirdiği belirlendi.

    Aile kendinden geçti

    AA'nın aktarımına göre aile küçük kızın ölüm haberiyle sinir krizi geçirirken, cenaze otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

    Antalya da gölete düşen minik kız boğularak can verdi #2

    Antalya da gölete düşen minik kız boğularak can verdi #3

    Antalya da gölete düşen minik kız boğularak can verdi #4

    Antalya da gölete düşen minik kız boğularak can verdi #5


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