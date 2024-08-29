Antalya'da gölette kaybolan Ahmet'i arama çalışmaları sürüyor Serinlemek için girdiği Köprüçay Irmağı'nda kaybolan ve 12 gündür aranan Ahmet Yıldız'dan tek br ize rastlanılamadı.

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DHA

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaşayan 23 yaşındaki Ahmet Yıldız, 18 Ağustos'ta serinlemek için Köprüçay Irmağı'na girdi.

Burada akıntıya kapılan ve gözden kaybolan Yıldız'ın bulunması için ekipler seferber oldu.

Yıldız'ın bulunması için jandarma ve sağlık ekipleri, günlerdir hem çayda hem de çaya kurulan setlerde arama çalışması sürdürüyor.

14 KİLOMETRELİK ALAN TARANDI

Karadan süren aramalara; Antalya İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Sualtı Arama Kurtarma Timi ve Side Sualtı Arama Kurtarma (SAK), jandarma komando timleri destek veriyor. Bölgede hassas burun köpeklerle 14 kilometrelik alan tarandı.

TEK BİR İZ BİLE YOK

Kanyonun iç kısımlarına kadar ilerleyen ekipler, herhangi bir ize rastlamadı. Erişimin zor olduğu yerler de drone ile tarandı. Yıldız'ı arama çalışmaları sürüyor.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)