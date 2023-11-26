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Antalya'da göz gözü görmüyor! Şiddetli yağış seralara zarar verdi

Antalya'da göz gözü görmüyor! Şiddetli yağış seralara zarar verdi Serik ilçesinde aşırı yağışlar ve fırtına hayatı olumsuz etkilerken, 2 gündür yağan yağmur ise ırmakların taşmasına neden oldu.