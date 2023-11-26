İHA
Tüm yurtta etkili olan fırtına ve sağanak yağıi, Antalya'nın Serik ilçesinde hayatı olumsuz etkiledi.
Kent geneline akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağmur ve şiddetli fırtına sebebiyle çilek seraların plastik örtüleri zarar gördü.
Belkıs Mahallesi'nde seraların naylon örtüleri parçalanırken içindeki ürünler kullanılamaz hale geldi.
Restoranlar su içinde kaldı
Boğazkent sahilinde dalgaların sahili aşın sokaklara ulaştığı anlar da vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kaydedildi.
Köprüçayı ırmağının kenarında bulunan restoranlar da suların yükselmesi sonucu sular içinde kaldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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