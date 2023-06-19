İHA

Antalya'da görenleri şaşkına çeviren bir olay yaşandı.

Devriye gezen ekipleri, şüphelendikleri bir kişiyi durdurarak kimlik kontrolü yaptı.

Kontrol sırasında kişinin aramasının olduğunu tespit eden polisler, şahsı gözaltına almak istedi.

Ekip otosuna bindirileceğini anlayınca bir anda namaz kılmaya başladı

Şüpheli şahıs ekip otosuna bindirileceği sırada bir anda namaz kılmaya başladı.

Gözaltına alınmamak için uzun süre namaz kılmaya devam eden şahıs ekiplere zor anlar yaşattı.

Antalya'da gözaltına alınmamak için uzun süre namaz kıldı

Polisler uzun süre bekledi

Namaz kılan şüpheliye dokunamayan polisler uzun süre bekledi.

Çevredekilerin şaşkın bakışlarıyla gerçekleşen olay sosyal medyada gündem oldu.

O anlar böyle görüntülendi.