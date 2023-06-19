Antalya'da gözaltına alınmamak için uzun süre namaz kıldı Antalya'da kimlik kontrolü yapan polisler, aramasının olduğu tespit edilen şahsı gözaltına almak istedi. Şahıs bir anda namaz kılmaya başlayınca ekipleri uzun süre bekletti.

İHA Antalya'da görenleri şaşkına çeviren bir olay yaşandı. Devriye gezen polis ekipleri, şüphelendikleri bir kişiyi durdurarak kimlik kontrolü yaptı. Kontrol sırasında kişinin aramasının olduğunu tespit eden polisler, şahsı gözaltına almak istedi. Ekip otosuna bindirileceğini anlayınca bir anda namaz kılmaya başladı Şüpheli şahıs ekip otosuna bindirileceği sırada bir anda namaz kılmaya başladı. Gözaltına alınmamak için uzun süre namaz kılmaya devam eden şahıs ekiplere zor anlar yaşattı. Polisler uzun süre bekledi Namaz kılan şüpheliye dokunamayan polisler uzun süre bekledi. Çevredekilerin şaşkın bakışlarıyla gerçekleşen olay sosyal medyada gündem oldu. O anlar böyle görüntülendi.