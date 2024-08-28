Antalya'da güneşlenen tatilcinin kafasına baca kapağı düştü

Antalya'da keyif yapan tatilcinin başına korkunç bir kaza geldi.
Alanya'da bulunan bir otelde tatil yapan Hanım K.O., güneşlenmek üzere otelin havuzuna gitti.
KAFASINA BACA KAPAĞI DÜŞTÜ
Hanım K.O. havuz kenarında oturduğu sırada, çatıda bulunan 40 santim büyüklüğündeki bir baca kapağı rüzgarın etkisiyle yerinden çıktı ve başına düştü.
Ağır yaralanan Hanım K.O., ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye götürüldü.
HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR
Burada tedaviye alınan Hanım K.O.'nun hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.
Yaşanan kaza, otel misafirleri arasında büyük bir endişeye yol açtı. Olayla ilgili otel müdürü M.D., ifadesi alındıktan sonra savcılık talimatıyla serbest kaldı.
KAZA ANI KAMERALARA YANSIDI
Olay ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, baca kapağının düşme anı ve sonrasında çevredekilerin yardıma koşması yer alıyor.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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