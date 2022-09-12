Günlerdir aranan 22 yaşındaki gencin cansız bedeni, yoldan geçen vatandaşlar tarafından bulundu. Ailesinin televizyona çıkmak üzereyken aldığı haberin ardından gencin sevenleri olay yerine akın etti.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaşayan 22 yaşındaki Hakan Asilkan, geçtiğimiz cuma gününden beri kendisinden haber alınamaması nedeniyle hakkında kayıp ihbarı çıkarıldı.

Gece saatlerinde yoldan geçen 2 kişi, yol kenarındaki çalılıklar arasında lambası yanan motosikleti fark etti.

Hayatını kaybettiği öğrenildi

Bunun üzerine olay yerine bakan şahıslar, motosikletin yanında yerde yatmakta olan bir kişiyi görünce 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde yerde yatan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Antalya'da hakkında kayıp ihbarı çıkarılan gencin cansız bedenine ulaşıldı VİDEO



Adli tıp kurumuna gönderildi

Öte yandan yapılan incelemelerde, yerde cansız yatan kişinin cuma geçesinden beri kayıp olan Hakan Asilkan olduğu belirlendi.

Asilkan’ın cansız bedeni, incelemelerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Sevenleri olay yerine koştu

Genç adamın cansız bedeninin bulunduğu haberini duyan akrabaları ve arkadaşları olay yerine akın etti.

Kalabalık içerisinde bazı akrabaların ağıt yaktıkları gözlendi.

Televizyon programına çıkacakken öğrenildi

Hakan Asilkan’ın anne, baba ve iş ortağı, Hakan’ı bulabilmek umuduyla televizyon programına katılmak üzere otobüsle yolculuk yaparken acı haberi aldı.

İHA'nın aktarımına göre; haberi alan anne ve babanın yolda inerek Manavgat’a geri dönmek üzere yola çıktıkları bildirildi.