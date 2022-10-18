Antalya'da halk otobüsü şoförü, ambulansı aratmadı

Otobüste fenalaşan kadının imdadına otobüs şoförü yetişti, yaşanan olayda şoför dakikalar içinde baygınlık geçiren kadını hastaneye yetiştirdi.

Antalya’da mesleğini ilgi ve alaka ile yapan 43 yaşındaki Nihat Güleç'in sürücülüğünü yaptığı toplu taşıma otobüsünde, dün öğlen saatlerinde genç bir kadın otobüste yolculuk yaptığı esnada fenalık geçirdi.

Otobüsteki vatandaşlar, kadının baygınlık geçirmesini görünce durumu otobüs şoförü Güleç'e bildirdi.

Fenalaşan kadının imdadına otobüs şoförü yetişti

Otobüs şoförü, fenalaşan yolcuyu hastaneye yetiştirebilmek için direksiyonunu kırıp tramvay yoluna sürdü, soğukanlı şekilde oradan da karşı yola geçerek aracını hastane istikametine sürmeye başladı.

Yaşanan bu olayda dörtlü ikaz lambalarını yakan Güleç, dakikalar içersinde yolcuyu Antalya Atatürk Devlet Hastanesi aciline yetiştirdi.

İHA'dan edinilen bilgilere göre, acil önünde bekleyen sağlık ekipleri, hastaneye kaldırılan kadını tedavi altına aldı.

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“İnsanlık görevimi yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyorum”

Yaşanan olayı anlatan şoför Nihat Güleç, "Hastaneyi geçtikten sonra araç içerisindeki vatandaşlar panikledi. Bir kadının rahatsızlandığını, kalp krizi geçirebileceğini söylediler. Acilen hastaneye dönmemi söyleyince, durakta yolcu vardı onları almayıp tramvay yoluna girdim, oradan da terse doğru bir şekilde döndüm. Korna çalarak ilerledim. Trafik bayağı yoğundu ancak korna çalıp dörtlüleri yakarak ambulans gibi vatandaşımızı hastaneye yetiştirdik. Ayakta duramıyordu ve kötüydü. İnşallah iyidir. İnsanlık görevimiz, herkesin başına gelebilir. Bunu yapmanın mutluluğunu yaşıyorum." şeklinde konuştu.