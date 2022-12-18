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    Antalya'da hasta almaya giden ambulans, araçla çarpıştı

    Gazipaşa'da hasta almaya giden ambulans, otomobille çarpıştı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, ambulans ve otomobilde maddi hasar oluştu.
    • 18.12.2022 - 17:07
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    Antalya'da hasta almaya giden ambulans, araçla çarpıştı

    Antalya’nın Gazipaşa ilçesine bağlı Gazi Mahallesi'nde, dün saat 10.00 sıralarında, bir kaza meydana geldi.

    Hasta almaya giden 112 Acil Servisi'ne ait ambulans, Fahri Leylek Caddesi’nden Gazipaşa Toptancı Hali istikametine ilerlerken aynı yönde seyir halinde olan ve yolun solunda bulunan markete gitmek için manevra yapan A.Ö.’nün kullandığı 07 UG 553 plakalı otomobille çarpıştı.

    Ambulans ve otomobilde hasar oluştu

    Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, ambulans ve otomobilde hasar oluştu.

    Alınan ihbarın ardından olay yerine gelen polis, caddede başka kaza yaşanmaması için yolda güvenlik önlemi alıp trafiği kontrollü olarak sağladı.

    İHA'nın haberine göre; kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla trafik normale döndü. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

    Antalya da hasta almaya giden ambulans, araçla çarpıştı #1

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