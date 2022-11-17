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    Antalya'da, hastane önündeki koli polisi alarma geçirdi

    Hastane önüne bırakılan koli, bomba endişesi yarattı. Koli patlatılmak üzereyken ortaya çıkan sahibi, içinde doktora getirdiği sebze ve meyvelerin olduğunu söyledi.
    • 17.11.2022 - 12:01
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    Antalya'da, hastane önündeki koli polisi alarma geçirdi

    Antalya’da, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi H Blok önünde, sabah saat 10.00 sıralarında hastaların giriş kapısına yakın bir noktada özenle kapatılmış bir koli olduğunu fark eden vatandaşlar, durumu güvenlik görevlilerine bildirdi.

    Güvenlik görevlileri, vatandaşları bölgeden uzaklaştırıp alanı şeritle çevirdi. Durum, polis ekiplerine bildirildi.

    Uzman ekipler sevk edildi

    İhbar üzerine bölgeye polis ve uzman ekipler sevk edildi.

    DHA’nın haberine göre; uzman ekipler müdahale için hazırlandığı sırada, çevrili alana hızla giren Mustafa Keskin, kolinin kendine ait olduğunu söyledi.

    Antalya da, hastane önündeki koli polisi alarma geçirdi #1

    “Doktora getirmiştim unutup gitmişim”

    Keskin, "İçinde domates, salatalık, nar gibi şeyler var. Doktora getirmiştim. Burada unutup gitmişim." dedi. Keskin, tutulan tutanağın ardından koliyi alıp hastaneye girdi.

    Antalya da, hastane önündeki koli polisi alarma geçirdi #2

    Antalya da, hastane önündeki koli polisi alarma geçirdi #3


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