Antalya'da, hastane önündeki koli polisi alarma geçirdi

Hastane önüne bırakılan koli, bomba endişesi yarattı. Koli patlatılmak üzereyken ortaya çıkan sahibi, içinde doktora getirdiği sebze ve meyvelerin olduğunu söyledi.

Antalya’da, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi H Blok önünde, sabah saat 10.00 sıralarında hastaların giriş kapısına yakın bir noktada özenle kapatılmış bir koli olduğunu fark eden vatandaşlar, durumu güvenlik görevlilerine bildirdi.

Güvenlik görevlileri, vatandaşları bölgeden uzaklaştırıp alanı şeritle çevirdi. Durum, polis ekiplerine bildirildi.

Uzman ekipler sevk edildi

İhbar üzerine bölgeye polis ve uzman ekipler sevk edildi.

DHA’nın haberine göre; uzman ekipler müdahale için hazırlandığı sırada, çevrili alana hızla giren Mustafa Keskin, kolinin kendine ait olduğunu söyledi.

“Doktora getirmiştim unutup gitmişim”

Keskin, "İçinde domates, salatalık, nar gibi şeyler var. Doktora getirmiştim. Burada unutup gitmişim." dedi. Keskin, tutulan tutanağın ardından koliyi alıp hastaneye girdi.