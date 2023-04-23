Antalya'da hatalı sollama kazayla bitti

İHA
Antalya'nın Manavgat ilçesi Side Süleyman Demirel Bulvarı'nda meydana gelen olayda, Side istikametinden Kumköy istikametine seyir halindeki İlhan Ökdem'in kullandığı otomobil, sollama yapan sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki palmiye ağacına çarptı.
Araçta sıkıştı
Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen otomobil içerisinde sıkışan sürücü, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat birimine bağlı kurtarma ekibi tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldı.
112 Sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Ökdem, hayati tehlikesi olması nedeniyle Antalya'ya sevk edildi.
Kazada yaralanan İlhan Ökdem'in otel çalışanı olduğu öğrenildi.