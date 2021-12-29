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    Antalya'da hava değişimine gelen asker evini yaktı

    Psikolojik sorunları dolayısıyla asker birliğinden gönderilen genç, ailesinin evinde yangın çıkardı. Evde maddi hasar meydana gelirken, olay yerinden kaçan genç gözaltına alındı.
    • İHA
    • 29.12.2021 - 11:38
    • Güncelleme : 29.12.2021 - 11:57
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    Antalya'da hava değişimine gelen asker evini yaktı

    Antalya'nın Kepez ilçesi Zeytinlik Mahallesi 20. Cadde üzerindeki bir müstakil evde çıktı.

    Psikolojik sorunları nedeniyle vatani görevini yaptığı askeri birliğinden memleketi Antalya’ya hava değişimine gönderilen T.E., ailesi ve akrabaları ile tartıştı.

    ASKER İZNİNDE EVİNİ YAKTI

    Yaşanan şiddetli tartışma sonrası T.E.’nin ailesi, yakındaki akrabalarının evine geçti. Buna sinirlenen T.E., sabah saatlerinde evde yangın çıkardı.

    YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

    Evden alevlerin yükseldiğini gören akrabalar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla bölgeye itfaiye sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

    İtfaiye ekibi yangını söndürürken, evde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

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    GÖZALTINA ALINDI

    Olay yerinden uzaklaşan T.E. ise yakın bir noktada polislerince gözaltına alındı. Eve gelen T.E.’nin ailesi ve akrabaları büyük üzüntü yaşadı.

    "OĞLUM YAKMIŞ, İSTERSE 100 EVİM YANSIN NE YAPAYIM"

    T.E.’nin yakınları, "Oğlum yakmış, isterse 100 evim yansın ben ne yapayım. Akşam götürdüler, niye saldılar.” diye tepki gösterdi.

    Yakınları, T.E.’nin ailesine ve çevresine karşı saldırgan bir tavır içinde olduğunu belirterek, yetkililerin kendilerine yardım etmesini istedi.

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