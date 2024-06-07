Antalya'da hava sıcaklığı 16 derece birden düştü: Kum fırtınası çıktı, ağaçlar devrildi Antalya'da üç gündür etkisini sürdüren ve 40 dereceye ulaşan hava sıcaklığı, ani bir sağanakla birlikte 16 derece birden düştü. Kent merkezinde yaklaşık 15 dakika süren yağış ve fırtına sonrası bazı ağaçlar araçların üzerine devrildi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Turizm kenti Antalya'da 46 dereceye kadar yükselen hava sıcaklığı, üç gündür etkisini sürdürdükten sonra, bugün 15 dakika süren sağanak yağışla ani bir düşüş yaşadı.

Saat 16.00 sıralarında şiddetli rüzgar eşliğinde aniden başlayan sağanak, sıcaklığı 24 dereceye düşürdü. Yağmura hazırlıksız yakalanan yayalar zor anlar yaşarken, bazı caddelerde su birikintileri oluştu.

Şiddetli rüzgar nedeniyle kentin farklı bölgelerinde ağaçlar devrildi ve bazı ağaçlar park halindeki otomobillerin üzerine düştü.

"Doğal bir afet ama üzgünüm"

Üzerine ağacın devrildiği otomobilin sahibi Tacettin Olgun,

Sabah işe geldim ve aracı buraya park ettim. Akşamüzeri geldim fırtına çıktı, arabanın yanına geldiğimde ise üzerine ağacın düştüğünü gördüm. Zaten elimde sadece bu araç vardı, nasıl işe gideceğim bilmiyorum

dedi.

Bir başka otomobilin sahibi Duygu Kumbul da,

Kuzenimle gezmeye geldik. Aracımı park edip misafirliğe gittik. Sonra bir anda fırtına çıktı. Aracımın yanına geldiğimde üzerine ağacın devrildiğini gördüm. Ağacın içi resmen boş. Doğal bir afet ama çok üzgünüm

diye konuştu.

Sahildekiler şoke oldu

Şiddetli rüzgar nedeniyle Serik ilçesinde sahildeki tatilciler ise zor anlar yaşadı. Aniden çıkan rüzgar, sahildeki kumları etrafa savurdu. Sahilde göz gözü görmezken tatilciler sahili terk etmek zorunda kaldı.

Yaklaşık 15 dakika süren sağanak ve fırtına sonrası kentte tekrar güneşli hava hakim oldu.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)