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- Antalya'da havuz başındaki şemsiyeler uçtu, turistler korkudan kaçtı
Antalya'da havuz başındaki şemsiyeler uçtu, turistler korkudan kaçtı
Aniden başlayan şiddetli rüzgar, 5 yıldızlı bir otelin havuz başındaki şemsiyelerini uçurdu.
- DHA
- 07.06.2021 - 14:38
- Güncelleme : 07.06.2021 - 14:48
Antalya'nın Serik ilçesinde etkili olan rüzgar, turistleri korkuttu.
Bir otelin havuz başında bulunan şemsiyeleri devrilince çevrede olan turistler korku içinde kaçmaya başladı.
BİR ÇOCUK SON ANDA KURTARILDI
Turistlerden çoğu zarar görmeden şemsiyelerden kurtulmayı başarırken, bir çocuk ise savrulan şemsiye kendisine çarpmadan son anda bir kadın tarafından kucaklanıp, uzaklaştırıldı.
Antalya'da havuz başındaki şemsiyeler uçtu, turistler korkudan kaçtı VİDEO
O ANLAR KAMERAYA YANSIDI
Birkaç saniyelik rüzgarın etkisiyle yaşanan anlar, güvenlik kamerasına da anbean yansıdı.
Görüntülerde bir anda şiddetini artıran rüzgarın şemsiyeleri sağa sola savurduğu, bu sırada turistlerin ise panikle koşarak uzaklaşmaya çalıştığı anlar yer aldı.