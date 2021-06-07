Aniden başlayan şiddetli rüzgar, 5 yıldızlı bir otelin havuz başındaki şemsiyelerini uçurdu.

Antalya'nın Serik ilçesinde etkili olan rüzgar, turistleri korkuttu.

Bir otelin havuz başında bulunan şemsiyeleri devrilince çevrede olan turistler korku içinde kaçmaya başladı.

BİR ÇOCUK SON ANDA KURTARILDI

Turistlerden çoğu zarar görmeden şemsiyelerden kurtulmayı başarırken, bir çocuk ise savrulan şemsiye kendisine çarpmadan son anda bir kadın tarafından kucaklanıp, uzaklaştırıldı.

Antalya'da havuz başındaki şemsiyeler uçtu, turistler korkudan kaçtı VİDEO





O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Birkaç saniyelik rüzgarın etkisiyle yaşanan anlar, güvenlik kamerasına da anbean yansıdı.

Görüntülerde bir anda şiddetini artıran rüzgarın şemsiyeleri sağa sola savurduğu, bu sırada turistlerin ise panikle koşarak uzaklaşmaya çalıştığı anlar yer aldı.



