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    Antalya'da havuz başındaki şemsiyeler uçtu, turistler korkudan kaçtı

    Aniden başlayan şiddetli rüzgar, 5 yıldızlı bir otelin havuz başındaki şemsiyelerini uçurdu.
    • DHA
    • 07.06.2021 - 14:38
    • Güncelleme : 07.06.2021 - 14:48
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    Antalya'da havuz başındaki şemsiyeler uçtu, turistler korkudan kaçtı

    Antalya'nın Serik ilçesinde etkili olan rüzgar, turistleri korkuttu.

    Bir otelin havuz başında bulunan şemsiyeleri devrilince çevrede olan turistler korku içinde kaçmaya başladı.

    BİR ÇOCUK SON ANDA KURTARILDI

    Turistlerden çoğu zarar görmeden şemsiyelerden kurtulmayı başarırken, bir çocuk ise savrulan şemsiye kendisine çarpmadan son anda bir kadın tarafından kucaklanıp, uzaklaştırıldı.

    Antalya'da havuz başındaki şemsiyeler uçtu, turistler korkudan kaçtı VİDEO

    Antalya da havuz başındaki şemsiyeler uçtu, turistler korkudan kaçtı #1

    O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

    Birkaç saniyelik rüzgarın etkisiyle yaşanan anlar, güvenlik kamerasına da anbean yansıdı.

    Görüntülerde bir anda şiddetini artıran rüzgarın şemsiyeleri sağa sola savurduğu, bu sırada turistlerin ise panikle koşarak uzaklaşmaya çalıştığı anlar yer aldı.

    Antalya da havuz başındaki şemsiyeler uçtu, turistler korkudan kaçtı #2

    Antalya da havuz başındaki şemsiyeler uçtu, turistler korkudan kaçtı #3

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