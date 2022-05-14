Otellerin yoğun olduğu bölgedeki Evrenseki Deresi'nde, havuz temizliğinde kullanılan kimyasal nedeniyle balık ölümleri yaşandı. Ölümlere neden olan kimyasalın hangi otelden kaynaklandığı çözülemedi.

Antalya’nın Manavgat ilçesindeki Evrenseki Deresi’nde, otellerin yoğunluğu canlı yaşamını olumsuz etkiledi.

Henüz belirlenemeyen bir otelin dereye havuz temizliğinde kullanılan kimyasalları akıtması nedeniyle, yavru balıklar öldü.

DHA’nın haberine göre; Akdeniz Üniversitesi (AÜ), Antalya Büyükşehir Belediyesi Antalya Su ve Atıksu Arıtma (ASAT) Genel Müdürlüğü'nün ortaklaşa yürüttüğü, AÜ Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Jale Korun ve Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu'nun başkanlık ettiği proje kapsamında kentin farklı noktalarındaki su kaynaklarından örnekler alındı.

Ölü balıklar su yüzeyine çıktı

Su kirliliğine, deniz ve akarsu biyolojisine bakıldı. Çalışmalar kapsamında 10 kişilik ekip, önceki gün Manavgat ilçesine gitti. Evrenseki Nehri'nden örnek alan ekipleri, bölgeye yakın noktadaki ölü yavru kefal balıklarını su yüzeyinde birikmiş halde olduğunu gördü. Otel havuzlarının temizliğinde kullanılan kimyasalın nehre akıtıldığını belirleyen ekip tutanak tutarak konuyu raporladı.

Antalya'da havuz temizleme kimyasalı dereye akıtıldı, balıklar öldü VİDEO



“Hangi otelden geldiğini tespit edemedik”

Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, balık ölümlerini görünce üzüldüğünü, sorumlular hakkında inceleme başlatıldığını, popülasyonun azaldığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Evrenseki çayının ağzında otellerden, muhtemelen yüzme havuzlarından gelen kimyasal suyun çaya karıştığını gördük. Kefal yavrularının bu suda öldüğünü gördük. Özellikle ekmeğini denizden kazanan otellerin buna dikkat etmesi lazım. Kıyı balıkları bu türden çaylarda büyür sonra denize açılır. Biz oradayken hemen kestirdik ama hangi otelden geldiğini tespit edemedik. Bununla ilgili çalışmalar devam ediyor."