Hırsız, çaldığı 150 bin TL değerindeki Rahvan cinsi hamile yarış atı ile markete girdi. Atın sahibi, 8 saatlik takibin ardından atına kavuşurken, o anlar kameraya yansıdı.

Antalya’nın Serik ilçesi Kadriye Mahallesi’nde yaşayan Koray Şahin, sabah saatlerinde bahçeye indiğinde Rahvan cinsi hamile yarış atının yerinde olmadığını gördü.

Etrafta arama yapan Şahin, atını bulamadı.

Koray Şahin’e bir süre sonra atının Aksu istikametine doğru gittiğine dair videolar geldi.

SOSYAL MEDYADAN İZ SÜRDÜ

Görüntülerinden atın kendisinin olduğunu belirleyen Koray Şahin, hayvanını bulmak için yollara düştü.

Sosyal medyada paylaşımlar yapan Şahin, gören kişilerin yer bildirimi yapmasını istedi.

Atının son görüldüğü bölgelerde arama yapan Şahin, dedektif gibi iz sürmeye başladı.

Antalya’da hırsız çaldığı atla markete girdi VİDEO



BİTKİN VE NALLARI ÇIKMIŞ ŞEKİLDE BULDU

Yaklaşık 8 saat boyunca takipte olan Şahin, atını Kepez ilçesi Baraj Mahallesi’nde boş bir alanda bağlı şekilde buldu.

Atının bitkin ve nalları çıkmış şekilde bulan Şahin, ağabeyinin getirdiği kamyonetle atını evine götürdü.

5 yaşında ve 3 aylık hamile olan atının durumundan büyük üzüntü duyan Şahin, tedavi için hemen evine veteriner çağırdı.

ATLA MARKETE GİRDİ

Şahin, atını çalan şüphelinin uğradığı güzergahlardaki güvenlik kamerası görüntülerine de ulaştı.

Görüntülerin birinde şüphelinin, alışveriş yapmak için atla markete gittiği görüldü.

YAVRUYKEN BÜYÜTTÜ

Atını 7 aylık yavruyken aldığını dile getiren Koray Şahin, “Benim için çok değerli, bir atı yetiştirmek zaten kolay değil. Bizim evladımız gibi. Bu sabah kalktığımda 2 yaşındaki kızımla atlara bakmaya gittik. 2 atımdan birinin yerinde olmadığını gördüm. Sağa sola baktık bulamadık. Daha sonra sosyal medyada bir atın görüntüsü geldi, Aksu ilçesine doğru giderken. Görüntülerden atın benim olduğunu gördüm.” dedi.

“BULUNCAYA KADAR DURMAZDIM”

Hemen atını aramaya koyulduğunu ifade eden Şahin, “Kepez ilçesi Baraj Mahallesi’nde bulduk. Sabahtan beri yollardayım. Buluncaya kadar durmazdım. Atı gören herkes sosyal medyada paylaştı. O görüntülerle son görüldüğü yerin yakınında bulduk. Allah’ıma şükürler olsun kavuşabildik. Oğlum da beni bulmadan bırakmazdı. Çalan kişiden şikayetçi olacağız.” diye konuştu.