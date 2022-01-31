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    Antalya’da hırsızlar polis aracına çarpınca yakayı ele verdi

    Bir ay içerisinde 11 hırsızlığa karışan üç şahıs, polis aracına çarpınca yakayı ele verdi. Şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
    • İHA
    • 31.01.2022 - 17:54
    • Güncelleme : 31.01.2022 - 18:00
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    Antalya’da hırsızlar polis aracına çarpınca yakayı ele verdi

    Antalya Manavgat'ta aynı kişiler tarafından gerçekleştirilen hırsızlık olayları üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, güvenlik kameralarını inceleyerek Yakup Ç. isimli şahsı tespit etti.

    Birkaç gün sonra ise Yakup Ç.'ye ait 07 LT 440 plakalı otomobilin, Kumyolu mevkiinde seyir halinde olduğu bilgisine ulaşıldı.

    KAÇMAK İSTERKEN POLİS OTOSUNA ÇARPTILAR

    Harekete geçen ekipler, kovalamacanın ardından aracı yakaladı. Kovalamaca sırasında kaçan araç, polis ekip aracına çarparak büyük çapta hasar verdi.

    3 ŞÜPHELİYE GÖZALTI

    Çok sayıda hırsızlık olayından suç kaydı bulunan Barış K., Şükrü K. ve Yakup Ç., Asayiş Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı.

    Araçta yapılan aramada da aynı gece Side Mahallesi'nde TÜRSAB binasından çalınan atık su pompasının kabloları, hırsızlık olaylarında kullanılan eldiven, maske, keski ve diğer ekipmanlar ele geçirildi.

    Antalya’da hırsızlar polis aracına çarpınca yakayı ele verdi

    1 AYDA 11 SOYGUN YAPTILAR

    Yakalanan şüphelilerin, otomobil ile son 1 ay içerisinde gece 24.00-05.00 saatleri arasında 4’ü araçtan akü, 3’ü motosiklet, 2’si kablo hırsızlığı, 1’i otomobilin jantıyla birlikte tekeri ve 1 tanesi de otomobilin camını kırmak suretiyle el çantası olmak üzere 11 ayrı hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri belirlendi.

    TUTUKLANDILAR

    Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak Alanya Cezaevi'ne teslim gönderildi.

    Antalya’da hırsızlar polis aracına çarpınca yakayı ele verdi #1

    Antalya’da hırsızlar polis aracına çarpınca yakayı ele verdi #2

    Antalya’da hırsızlar polis aracına çarpınca yakayı ele verdi #3


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