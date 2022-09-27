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    Antalya’da hırsızlar servis içindeki eşyaları çaldı

    Servis şoförüne ait özel eşyalar, hırsızların radarına girdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, konuya ilişkin çalışma başlattı.
    • 27.09.2022 - 16:52
    • Güncelleme : 27.09.2022 - 17:00
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    Antalya’da hırsızlar servis içindeki eşyaları çaldı

    Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde turizm sektörüne ait bir araca hırsız dadandı.

    Servis şoförü olarak çalışan Eylem Çankaya'ya ait eşyalar araç içerisinden çalındı.

    Otomobilini park ederek şehir merkezine giden Çankaya, geri döndüğünde özel eşyalarını bulamadı.

    Ekipler çalışma başlattı

    Durumdan şüphelenen Çankaya, polis ekiplerine ihbarda bulundu.

    İhbarın ardından olay yerine gelen ekipler, hırsızlık olayına karışan kişi ya da kişileri bulmak için araştırma yaptı.

    Bölgede güvenlik kamerası araştıran ekiplerin gözünden bir detay ise kaçmadı.

    Antalya’da hırsızlar servis içindeki eşyaları çaldı #1

    Kamyonete ait akünün olmaması dikkat çekti

    Olay yerinden hemen 20 metre uzaklıkta park halinde bulunan bir kamyonetin aküsünün olmaması ekipleri harekete geçirdi.

    Araç sahibine ulaşıldı

    İHA'nın aktarımına göre; ekipler plaka üzerinden araç sahibine ulaştı.

    Araç sahibi ise aracını bir arkadaşına emanet verirken akünün yerinde olduğunu belirtti.

    Antalya’da hırsızlar servis içindeki eşyaları çaldı #2

    "Büyük bir ihtimalle araç kilitlenmedi"

    Servis minibüsünden eşyaları çalınan Eylem Çankaya, “Birtakım işlerim için SKK’ya gittim. 11.00 gibi aracımı park ettim, 15.00’te döndüm. İşe gitmek için araca bindiğimde araçtan malzemelerin alındığını fark ettim. Montumu, deri çantamı, hoparlörümü çalmışlar. Büyük bir ihtimalle araç kilitlenmedi. Anahtar ile de dışarıdan kilitlemedim. Çalan şahıslardan şikayetçi olacağım. En azından o belgelerin çıkarılmasını istiyorum. Bu adam bunu kendine meslek edindi ise ben ne desem boşunadır.” dedi.

    Antalya’da hırsızlar servis içindeki eşyaları çaldı #3

    Antalya’da hırsızlar servis içindeki eşyaları çaldı #4


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