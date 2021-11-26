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    Antalya'da hırsızların 'yolda kaldım' oyunu bozuldu

    Seyir halindeki sürücüleri çeşitli bahanelerle durdurup paralarını ve eşyalarını çalan 3 kadın, 1 erkek şüpheli emniyet ekiplerince yakalandı. 3 kadın tutuklanırken, erkek şahıs serbest bırakıldı.
    • Haber Merkezi
    • 26.11.2021 - 16:19
    • Güncelleme : 26.11.2021 - 16:22
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    Antalya'da hırsızların 'yolda kaldım' oyunu bozuldu

    Antalya’da son günlerde, seyir halindeki araç sürücülerini durduran 3 kadının, ‘yolda kaldım’, ‘aşk vaadi’ gibi bahanelerle sürücüyü sıkıştırıp ceplerinde bulunan para ve değerli eşyalarını çaldıkları tespit edildi.

    Kepez ilçesinde kullandıkları araçla birlikte S.S., S.S., S.S. isimli 3 kadınla birlikte M.T. isimli erkek şüpheli, Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik Dolandırıcılık Büro Amirliği görevlilerince yakalandı.

    "YOLDA KALDIM" BAHANESİYLE SOYDULAR

    Şüphelilerin yapılan incelemesinde; 23 Kasım Salı günü Kepez'de aracı ile seyir halinde bulunan müşteki S.E.’yi durdurarak cebinde bulunan 300 TL’sinın yankesicilik suretiyle alınması olayı, 25 Kasım Perşembe günü Kepez'de bisikleti ile evine giden müşteki E.G.’yi durdurarak cebinde bulunan 400 TL’sinin yankesicilik suretiyle alınması olayını gerçekleştirdikleri tespit edildi.

    Antalya da hırsızların yolda kaldım oyunu bozuldu #1

    3 TUTUKLAMA

    Olaylarla ilgili yakalanan şüphelilerin benzer suçlardan çok sayıda suç kaydının olduğu öğrenildi. Olayla ilgili 3 kadın, 1 erkek şüpheli Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.

    3 kadın tutuklanırken, erkek şahıs serbest bırakıldı.

    Antalya da hırsızların yolda kaldım oyunu bozuldu #2

    Antalya da hırsızların yolda kaldım oyunu bozuldu #3

    Antalya da hırsızların yolda kaldım oyunu bozuldu #4

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