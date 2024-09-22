Antalya'da hırsızlık yapan 2 kişiyi vurdu Aracında uyuya kalan ve kısa bir süre sonra uyanan Erdem K., aynı alanda kanepe üzerinde oturan Taha T. ile Ekrem Ş.'yi telefonunu çaldıkları gerekçesiyle vurdu ve polis tarafından yakalandı.

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DHA

Antalya'nın Kepez ilçesi Şelale Mahallesi'nde zeytinlik alana park ettiği aracında uyuyan Erdem K., uyandığında telefonunun olmadığını fark etti.

Bunun üzerine Erdem K., zeytinlik alandaki kanepe üzerinde oturan Taha T. ile Ekrem Ş.'nin yanına gitti.

Erdem K.'nin telefonunu almakla suçladığı Taha T. ile Ekrem Ş., suçlamayı reddetti.

Tartışma sırasında aracındaki tabancasını alan Erdem K., Taha T. ile Ekrem Ş.’yi bacaklarından vurup bölgeden ayrıldı.

POLİS YAKALADI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibi, Ekrem Ş.'nin sol bacağında mermi giriş çıkışı tespit etti.

Taha T.'nin ise sağ bacağını mermi sıyırdığı belirlendi. Ekrem Ş., ambulansla hastaneye kaldırılırken, Taha T. ise kendi imkanlarıyla hastaneye gideceğini söyledi. Polis ekipleri, Erdem K.’yi çok uzaklaşmadan yakaladı.

Olay yerine getirilen Erdem K., araçtan indirileceği sırada ekiplere zor anlar yaşattı. Polislere direnen şüpheli, biber gazı ile etkisiz hale getirildi. Kelepçelenen Erdem K., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptıkları incelemede, 2 boş kovana el konuldu.

"KENDİSİNİ TANIMIYORUM"

Ekiplere olayı anlatan Taha T., "Aracından indikten sonra telefonunu çaldığımızı ifade ederek yanımıza geldi. Biz de telefonu almadığımızı söyledik. Hatta 'Al ara' dedim, kendi telefonumuzu verdim.

Benim telefonumla aracına gideceği esnada 'Telefonum' diye de seslendim. Sonra gitti arabasından tabancasını alarak yanımıza geldi. Sonrasında tabancayla bize sıkarak kaçtı. Kendisini tanımıyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)