Petrol
94.97
2.29%
Euro
18.4532
0.75%
Dolar
18.2276
-0.04%
Altın
1.012
0.58%
Borsa
364
3.36%
Bitcoin
411.604
4.13%
BTXN Coin
6.74
-3.43%
Bitexen
22ºC
İstanbul
Çok bulutlu 22 C

    Antalya'da hırsızlık yapan kadın beğenmediği ürünleri değiştirdi

    Manavgat Kapalı Çarşı'da tezgahları tek tek karıştıran kadın hırsızın, beğenmediği ürünleri başka tezgahla değiştirdiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
    • 12.09.2022 - 16:16
    • Güncelleme : 12.09.2022 - 16:40
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Antalya'da hırsızlık yapan kadın beğenmediği ürünleri değiştirdi

    Antalya’nın Manavgat ilçesinde bulunan Kapalı Çarşı’da yaşanan hırsızlık olayı, esnafı şaşkına uğrattı.

    Gece saatlerinde çarşıya giren kadın hırsız, tezgahları tek tek açarak ürün beğendi.

    Ürünleri başka tezgahla değiştirdi

    Çarşıdaki tüm tezgahların üzerini açan kadın, 10’un üzerinde tezgahtan aldıklarını elindeki siyah çöp poşetine doldurdu.

    Öte yandan çanta tezgahından aldığı ürünü, farklı bir iş yerindeki kaliteli çanta ile değiştirdi.

    Antalya da hırsızlık yapan kadın beğenmediği ürünleri değiştirdi #1

    Esnafı pes ettirdi

    O anlar çarşıdaki güvenlik kameralarına da yansıdı.

    Görüntüleri izleyen esnaf, hırsızlık yapan kadının rahatlığını hayretle izledi. Müşterilerin bu kadar ürün incelemediğini belirten bölge esnafı, hırsızlardan bezdiklerini dile getirdi.

    Antalya da hırsızlık yapan kadın beğenmediği ürünleri değiştirdi #2

    Hırsız yakalandı

    Vatandaşların ihbarı üzerine Kapalı Çarşı'ya gelen Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, gerekli incelemelerin ardından hırsızlık olayını gerçekleştiren kadını kısa sürede yakaladı.

    Kapalı çarşı esnaflarından 10 kişinin, hırsızlık olayıyla ilgili şikayette bulunduğu bildirildi.

    Antalya'da hırsızlık yapan kadın beğenmediği ürünleri değiştirdi VİDEO

    Komşu tezgahta çantasını görünce hırsızlığı fark etti

    İHA'nın haberine göre, sabah iş yerini açtığında tezgâhtaki çantanın dikkatini çektiğini belirten mağaza çalışanı, "Tezgahı açtığımda bizim iş yerine ait olmayan çanta hemen dikkatimi çekti. Kamerayı izlediğimde ise bir kadının elinde çanta ile geldiğini, bizim tezgâhtan daha kaliteli çantayı alıp yanında getirdiği çantayı onun yerine koyduğunu gördüm. Karşımızdaki komşuya sorduğumuzda çantanın onun tezgâhından çalınmış olduğunu fark ettik ve arkadaşımıza çantayı teslim ettik." dedi.

    Antalya da hırsızlık yapan kadın beğenmediği ürünleri değiştirdi #3


    Üç Kız Kardeş 17. bölüm fragmanı: Somer, Mine ve bebeğini eve getiriyor!
    Medya

    Üç Kız Kardeş 17. bölüm fragmanı: Somer, Mine ve bebeğini eve getiriyor!

    'Keşfin ateşini Akdeniz'de yakmaya kararlıyız'
    Gündem

    'Keşfin ateşini Akdeniz'de yakmaya kararlıyız'

    Koin yatırımı yapmadan önce buraya muhakkak göz at
    Advertorial

    Koin yatırımı yapmadan önce buraya muhakkak göz at

    Görüş Bildir