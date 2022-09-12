Antalya'da hırsızlık yapan kadın beğenmediği ürünleri değiştirdi

Manavgat Kapalı Çarşı'da tezgahları tek tek karıştıran kadın hırsızın, beğenmediği ürünleri başka tezgahla değiştirdiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Antalya’nın Manavgat ilçesinde bulunan Kapalı Çarşı’da yaşanan hırsızlık olayı, esnafı şaşkına uğrattı.

Gece saatlerinde çarşıya giren kadın hırsız, tezgahları tek tek açarak ürün beğendi.

Ürünleri başka tezgahla değiştirdi

Çarşıdaki tüm tezgahların üzerini açan kadın, 10’un üzerinde tezgahtan aldıklarını elindeki siyah çöp poşetine doldurdu.

Öte yandan çanta tezgahından aldığı ürünü, farklı bir iş yerindeki kaliteli çanta ile değiştirdi.

Esnafı pes ettirdi

O anlar çarşıdaki güvenlik kameralarına da yansıdı.

Görüntüleri izleyen esnaf, hırsızlık yapan kadının rahatlığını hayretle izledi. Müşterilerin bu kadar ürün incelemediğini belirten bölge esnafı, hırsızlardan bezdiklerini dile getirdi.

Hırsız yakalandı

Vatandaşların ihbarı üzerine Kapalı Çarşı'ya gelen Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, gerekli incelemelerin ardından hırsızlık olayını gerçekleştiren kadını kısa sürede yakaladı.

Kapalı çarşı esnaflarından 10 kişinin, hırsızlık olayıyla ilgili şikayette bulunduğu bildirildi.

Komşu tezgahta çantasını görünce hırsızlığı fark etti

İHA'nın haberine göre, sabah iş yerini açtığında tezgâhtaki çantanın dikkatini çektiğini belirten mağaza çalışanı, "Tezgahı açtığımda bizim iş yerine ait olmayan çanta hemen dikkatimi çekti. Kamerayı izlediğimde ise bir kadının elinde çanta ile geldiğini, bizim tezgâhtan daha kaliteli çantayı alıp yanında getirdiği çantayı onun yerine koyduğunu gördüm. Karşımızdaki komşuya sorduğumuzda çantanın onun tezgâhından çalınmış olduğunu fark ettik ve arkadaşımıza çantayı teslim ettik." dedi.