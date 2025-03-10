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DHA

Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği (HAYDİ) ekibi ile Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, bir adreste horoz dövüşü yapıldığına ilişkin ihbar aldı.

Muratpaşa ilçesine bağlı Yeşildere Mahallesi'nde bulunduğu öğrenilen eve polis ekibi sevk edildi.

4 HOROZA EL KONDU

Ekiplerin evin bahçesinde yaptığı incelemede, 'Çember' olarak tabir edilen horoz dövüş ringi içerisinde halihazırda horoz dövüşü olmadığı ancak alan içerisinde 4 Asel horozu bulunduğu görüldü.

Ekipler tarafından horozlar muhafaza altına alınıp, hayvanat bahçesine teslim edildi.

TOPLAM 41,5 BİN TL PARA CEZASI UYGULANDI

Horoz sahipleri M.S., M.B., C.H. ve E.H.'ye, 'Hayvanlara kasıtlı olarak kötü davranmak, dövmek, aç ve susuz bırakmak, aşırı soğuğa ve sıcağa maruz bırakmak, bakımlarını ihmal etmek, fiziksel ve psikolojik acı çektirme' suçlarından kişi başı 10 bin 385 TL olmak üzere toplam 41 bin 540 TL para cezası uygulandı.